A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e a Secretaria de Turismo (Setur-JP), iniciou a revitalização das placas aéreas e placas indicativas de pontos turísticos no Centro da Capital. O objetivo do serviço é indicar as direções, orientando usuários e condutores o trajeto a ser seguido de forma a chegar ao ponto turístico desejado.

O trabalho foi iniciado neste mês de novembro com a substituição de 57 placas aéreas de indicação de destinos turísticos e 15 placas de identificação de pontos turísticos. João Pessoa recebe turistas durante todo o ano, mas é esperando ainda mais no período de alta temporada, que é o verão e as férias escolares, e com as placas indicativas vai facilitar a informação nos principais corredores viários, praias e na visitação em pontos turísticos, como o Centro Histórico, Parque Sólon de Lucena (Lagoa), entre outros.

De acordo com o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, a revitalização é um trabalho importante que a Semob-JP vem desenvolvendo em parceria com a Setur-JP para incentivar ainda mais o turismo da Capital. “Essas sinalizações têm uma utilidade grande para a orientação dos turistas, trazendo mais segurança viária e mobilidade urbana. Com isso, vamos melhorar a comunicação visual para turistas e moradores que residem na cidade e desconhecem as rotas que devem utilizar para chegar ao destino turístico”, destacou.