Padre George Batista, que está na direção do Hospital Filantrópico Padre Zé, em João Pessoa, emitiu nota à imprensa nesta quarta-feira (08), esclarecendo o recebimento de recursos para a Fundação São Padre Pio, da qual ele era o diretor.

O clérigo assumiu a direção do HPZ logo após o ex-diretor, Padre Egídio, ter sido afastado por estar envolvido com um suposto esquema de corrupção.

Padre George está sendo acusado, em notícias veiculadas na internet, de ter recebido recursos no valor de R$ 200 mil para a Fundação São Padre Pio oriundos do Instituto Padre Zé, cuja diretoria está sendo investigada pela Ministério Público sob prática de supostas irregularidades, entre elas, desvios de emendas, enriquecimento ilícito, transações financeiras escusas e aquisição de bens, que teriam sido adquiridos usando o nome da instituição.

Conforme a nota, o recurso na sua totalidade não chegou à Fundação São Padre Pio. Padre George explica que a Fundação recebeu apenas R$ 20 mil e que não se sabe o que aconteceu com os R$ 180 mil restantes do valor de uma emenda de autoria do então senador José Maranhão (in memoriam) no ano de 2019.

Confira a Nota.

“Em detrimento das informações veiculadas em portais na capital do Estado, na manhã desta quarta, a Fundação São Padre Pio vem por meio desta esclarecer tais informações sobre repasse de valores para a instituição advinda do Instituto São José. O documento de extrato veiculado nos portais refere-se a transferência realizada para a ação social arquidiocesana.

Portanto, o valor referido não foi direcionado à Fundação São Padre Pio em virtude de emenda parlamentar direcionada à Fundação São padre Pio, pelo então senador José Targino Maranhão , em 06 de novembro de 2018, foi estabelecido um termo de atuação em rede intermediado pela Promotoria de Justiça da Fundações (Ministério Público) onde o Instituto São José receberia o recurso e passaria à Fundação, no valor de R$ 200 mil.

Entretanto, o Instituto São José por meio de seus antigos diretores apenas repassou à Fundação o valor de R$$ 20 mil não se sabendo qual o destino dado aos R$ 180 mil restantes e nunca repassados”