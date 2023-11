Nova Lei exige prestação de contas de entidades filantrópicas na Paraíba

A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou uma lei que impõe requisitos mais rígidos às entidades filantrópicas que recebem financiamento público estadual.

A partir de agora, disponibilizar informações abrangentes sobre os recursos que recebem e como os utilizam.

A determinação está prevista na Lei nº 12.869 de 7 de novembro de 2023, de autoria da deputada estadual Danielle do Vale e parcialmente sancionada pelo governador João Azevêdo. A publicação está no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB) desta quarta-feira (8).

As informações a serem disponibilizadas por essas entidades incluem detalhes sobre os montantes financeiros recebidos, os planos de trabalho, a origem dos recursos, as datas em que as transferências financeiras ocorreram, evidências de despesas, informações sobre as empresas contratadas para a execução de serviços com fundos públicos e registros contábeis que ilustrem claramente suas receitas e despesas.

A motivação para essa nova legislação surgiu após uma investigação que revelou indícios de irregularidades no uso de recursos públicos destinados ao Hospital Padre Zé, localizado em João Pessoa.

Essas suspeitas resultaram no indiciamento do padre Egídio de Carvalho, ex-diretor do hospital, e outros indivíduos. Estima-se que os desvios financeiros envolvidos possam ultrapassar a marca dos R$ 13 milhões.

Embora a legislação tenha sido aprovada na íntegra, o governador vetou um artigo específico da lei que estabelecia um prazo de 30 dias após o recebimento dos recursos públicos para a prestação de contas.

O veto se deu após parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que argumentou que esse período era excessivamente curto e desproporcional, o que poderia comprometer a adequada alocação dos recursos.

Como parte dessa nova regulamentação, a lei também contempla medidas para restringir a transferência voluntária de recursos às entidades que não estejam em conformidade com as obrigações de prestação de contas.

A fiscalização e o controle externo desse processo ficarão a cargo da Assembleia Legislativa da Paraíba e do Tribunal de Contas do Estado, como forma de garantir que as entidades cumpram suas obrigações de forma transparente e responsável.

*Com informações do G1 Paraíba.