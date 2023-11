Notícias que despertaram a curiosidade dos internautas

Abaixo a lista das informações que atraíram as atenções dos internautas nesta terça-feira.

Acesse, leia e compartilhe.

Mulher morre durante voo e corpo fica horas em assento até o pouso no destino

CCJ do Senado: reforma tributária é aprovada e avança para o plenário

Cida Ramos: “O PT já está em campanha, não importa o nome”

Bruno sobre possível estremecimento com Marinaldo: “Só acredita quem não nos conhece”

Após cassações, líder da situação da CMCG busca adesões

Napoleão após cassações na CMCG: “Nossa ação deixou um legado”

SUS: veja como fazer tratamento de depressão e de ansiedade

Hospital da rede estadual paraibana passa a oferecer cirurgia bariátrica

Fies: Renegociação de dívidas de estudantes começa nesta terça-feira

Reforma tributária: presidente Lula e líderes alinham votação no Senado

Enem: professores propagam que correção da redação vai mudar; Inep nega

Colunista comenta cutucadas do presidente da Câmara no prefeito Bruno

Presidente do MDB de João Pessoa apresenta nome para disputar a PMJP

CMJP aprova projeto que proíbe participação de crianças em movimentos da comunidade LGBTQIA+

Pix: grupo da Paraíba se passava por ministros de Lula para aplicar golpes

Motorista é preso após desacato a autoridade

Vigilante é morto após reagir a assalto

Homem é preso após agredir a esposa com uma pá

Criança de 5 anos é esfaqueada na zona rural de Campina Grande

Vídeo: Prefeito de CG fala sobre qualificação do transporte e diz que divulgará novidades

Presidente da CMJP comenta que abandono do centro de João Pessoa propicia arrombamentos

Jair Bolsonaro e Braga Netto são novamente condenados pelo TSE

Advogada explica diferenciação de preços em produtos comprados no cartão

Brasileirão: Botafogo afunda e times paulistas grudam; Z4 embola

Prefeito de Campina Grande: “Reforma no secretariado deve ser concluída esta semana”

Aparte: próximos passos sobre as cassações de vereadores campinenses

Confira também:

Veja o que está rolando no noticiário econômico do país

Confira os fatos que movimentam o Brasil nesta terça-feira

Saiba o que rolou de destaque no noticiário desta segunda-feira no Paraibaonline

