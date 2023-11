O coordenador do Gaeco – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado -, promotor Octávio Paulo Neto, em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (08), disse ter estranhado uma notícia que, segundo ele, foi plantada na imprensa para prejudicar Padre George Batista, um dos principais colabores nas investigações da Instituição Padre Zé.

A notícia viralizada na internet nesta quarta-feira (08), vincula o nome de Padre George ao recebimento de uma emenda no valor de R$ 200 mil destinada à Fundação São Padre Pio, do qual foi diretor, que nunca foi prestada contas, sendo que a notícia não é verdadeira e que, na realidade, o recurso teria sido destinado ao setor de Ação Social da Arquidiocese.

A conotação dada foi totalmente equivocada conforme o promotor, que está à frente das investigações, no sentido de trazer Padre George para um cenário que é totalmente diverso daquilo que ele representa e que, sem ele, o GAECO não teria avançado com as investigações dos malfeitos com o Padre Zé e contra a Arquidiocese.

“Em tese, a gente visualiza uma intenção de tentar afastar Padre George do apoio que está dando ao Ministério Público. Isso me parece um tanto quanto grave até, porque, como eu frisei, sem ele as investigações não aconteceriam como está acontecendo. A contribuição de Padre George às investigações é fundamental”, esclarece o promotor.

Conforme o promotor, pessoas que devem estar envolvidas e com temor das consequências da investigação estão começando a tentar erodir a imagem de quem, de fato, se preocupa com a coisa pública e, principalmente, com os miseráveis.

“Eu acho isso muito estranho”, disse o coordenador do Gaeco.