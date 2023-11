Aeroporto de CG passará a oferecer voo da companhia aérea Latam em 2024

A informação foi confirmada pela Secretária de Desenvolvimento e Turismo da Paraíba, Rosália Lucas, durante entrevista a Caturité FM, nesta quarta-feira (08).

Segundo Rosália, a partir de janeiro a empresa vai operar com um voo triangular de Recife para Campina e Campina para Fortaleza fazendo também o retorno de Fortaleza para Campina Grande e Campina/Recife.

– A partir do dia 02 de janeiro teremos um voo triangular da Latam no aeroporto de Campina Grande. A equipe técnica já veio, realizou a visita técnica, está tudo nos conformes e agora teremos três operadoras: A Gol, a Azul e a Latam – apontou Rosália salientando que essa é mais uma iniciativa que amplia as operações no aeroporto João Suassuna.