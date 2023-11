Vídeo: Prefeito de CG fala sobre qualificação do transporte e diz que divulgará novidades

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, afirmou em entrevista coletiva que está trabalhando intensamente para qualificação do sistema de transporte público da cidade. Na ocasião, ele afirmou que a idade média da frota de ônibus baixou em 50%, tendo hoje em média pouco mais de 6 anos.

A ação visa garantir mais conforto, conforme o prefeito, mas também tem um indicativo de responsabilidade socioambiental, uma vez que os ônibus entregues nesta segunda-feira (6) poluem até 30% menos.

O prefeito comentou também a gratuidade do transporte no primeiro dia de Enem, garantindo que ocorrerá também no segundo dia. Ele citou a proposta como exitosa e anunciou que em breve, após levantamentos, serão divulgadas novas ações.

*vídeo – paraibaonline