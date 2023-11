Vídeo: Superintendente comenta entrega de novos ônibus e mobilidade em CG

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Vitor Ribeiro, afirmou, em coletiva de imprensa, que a entrega dos ônibus novos em Campina Grande mescla com a meta estabelecida quando tomou posse da pasta e faz parte das ações solicitadas pelo prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) ao ajustar a tarifa.

Os investimentos, contudo, segundo o gestor, são uma junção entre as empresas concessionárias dos serviços e a Prefeitura. “É uma ação que eu digo que é conjunta”, completou.

Ainda em entrevista, Vitor enfatizou a importância da gratuidade do transporte durante o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e garantiu que o segundo dia também contará com o benefício.

“[Foi] uma experiência sensacional, vai além do que uma decisão administrativa […] Neste domingo tivemos mais de 7 mil pessoas transitando, mais do que dobrou o público.

Sobre a criticada “fábrica de multas” o superintendente discordou do termo, defendendo que as ações visam a preservação da vida.

Outros assuntos foram comentados por ele, assista na íntegra a entrevista:

*vídeo – paraibaonline