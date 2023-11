Vídeo: prefeito comenta calendário do Natal Iluminado e oposição na CMCG

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), comentou, em coletiva de imprensa, sobre as mudanças no Natal Iluminado deste ano. Na ocasião, o gestor enfatizou que não há atraso no calendário, uma vez que no ano anterior o lançamento ocorreu no final de novembro, além de frisar a importância do investimento privado no evento.

“Mantemos nosso calendário, não vejo nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Assim como fizemos no São João, queremos diminuir a necessidade do investimento público”, completou.

Ainda em suas afirmações, o chefe do executivo campinense afirmou que houve uma grande movimentação econômica comprovada em pesquisa e isso foi o fator responsável por despertar o interesse da iniciativa privada.

Bruno comentou, também na coletiva, sobre sua relação com a bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande. Segundo ele, apesar das diferenças políticas, não foi enviado para o legislativo durante seu mandato nenhum projeto que causasse desconforto nos vereadores.

“Podem discordar de mim politicamente, partidariamente, mas eu acho que existe uma coisa em comum que é saber da honestidade do nosso governo”, ponderou.

Confira na íntegra as afirmações do gestor:

*vídeo – paraibaonline