Leia abaixo as notícias mais lidas neste domingo no noticiário do Paraibaonline.

Informe-se e compartilhe com amigos e familiares.

Maioria dos homens reconhece que precisa cuidar melhor da saúde

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/05/maioria-dos-homens-reconhece-que-precisa-cuidar-melhor-da-saude/

Provas do Enem: questões sobre ditadura, Paulo Freire, Palestina e judeus

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/05/provas-do-enem-questoes-sobre-ditadura-paulo-freire-palestina-e-judeus/

Brasil termina Pan com recorde de 205 medalhas e 66 ouros; veja quem ganhou

https://paraibaonline.com.br/esportes/brasil-termina-pan-com-recorde-de-205-medalhas-e-66-ouros-veja-quem-ganhou/

Bancários denunciam esgotamento mental com pressão das instituições financeiras

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/05/bancarios-denunciam-esgotamento-mental-com-pressao-das-instituicoes-financeiras/

PCdoB reafirma compromisso com a gestão do governador João Azevedo

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/05/pcdob-reafirma-compromisso-com-a-gestao-do-governador-joao-azevedo/

Rede estadual de saúde: Maternidade realiza 1ª histeroscopia cirúrgica na PB

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/05/rede-estadual-de-saude-maternidade-realiza-1a-histeroscopia-cirurgica-na-pb/

Produtora audiovisual de João Pessoa grava especial de fim de ano da Globo

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/05/produtora-audiovisual-de-joao-pessoa-grava-especial-de-fim-de-ano-da-globo/

Enem 2023: professores comentam tema proposto para a redação

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/05/enem-2023-professores-comentam-tema-proposto-para-a-redacao/

Redação do Enem: Inep aciona PF por suposto vazamento da prova

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/05/redacao-do-enem-inep-aciona-pf-por-suposto-vazamento-da-prova/

Sine de Campina Grande intermedeia 180 oportunidades de emprego

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/05/sine-de-campina-grande-intermedeia-180-oportunidades-de-emprego/

Sine de João Pessoa disponibiliza mais de 160 vagas de trabalho

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/05/sine-de-joao-pessoa-disponibiliza-mais-de-160-vagas-de-trabalho/

Flamengo volta a fazer as pazes com a vitória e fica a seis pontos da liderança

https://paraibaonline.com.br/esportes/flamengo-volta-a-fazer-as-pazes-com-a-vitoria-e-fica-a-seis-pontos-da-lideranca/

Cantora discute com fã que não gostou de sua música

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/05/cantora-discute-com-fa-que-nao-gostou-de-sua-musica/

Podcast: advogado ensina a não se endividar

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/05/podcast-advogado-ensina-a-nao-se-endividar/

Podcast: psicóloga dá dicas para relaxar antes e durante a prova do Enem

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/05/podcast-psicologa-da-dicas-para-relaxar-antes-e-durante-a-prova-do-enem/

“Estamos perdendo essa guerra”, diz Moro sobre Lula e a Lava Jato

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/05/estamos-perdendo-essa-guerra-diz-moro-sobre-lula-e-a-lava-jato/

30Morre em João Pessoa uma pioneira na televisão do Brasil; carismática e marcante

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/05/morre-em-joao-pessoa-uma-pioneira-na-televisao-do-brasil-carismatica-e-marcante/

Hospital de Amor vai gerar 200 empregos diretos em Campina

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/05/hospital-de-amor-vai-gerar-200-empregos-diretos-em-campina/

Brasil bate Chile, ganha ouro no futebol e encerra tabu no Pan

https://paraibaonline.com.br/esportes/brasil-bate-chile-ganha-ouro-no-futebol-e-encerra-tabu-no-pan/

Diniz completa ano vitorioso defendendo futebol como arte e criação de vínculos

https://paraibaonline.com.br/esportes/diniz-completa-ano-vitorioso-defendendo-futebol-como-arte-e-criacao-de-vinculos/

Apesar de ceder demandas do centrão, Lula perde força no Congresso

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/05/apesar-de-ceder-demandas-do-centrao-lula-perde-forca-no-congresso/

Leia também:

Semana em revista: veja o que foi destaque dia a dia no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/05/semana-em-revista-veja-o-que-foi-destaque-dia-a-dia-no-paraibaonline/

Notícias que movimentam o país neste final de semana

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/05/noticias-que-movimentam-o-pais-neste-final-de-semana/

Leia os destaques deste sábado no noticiário do Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/05/leia-os-destaques-deste-sabado-no-noticiario-do-paraibaonline/