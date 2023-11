Presidente em exercício do CREA destaca acolhida de Efraim Filho a emenda 628

A presidente em exercício do Crea-PB, Carmem Eleonora, parabenizou o senador Efraim Filho (União Brasil) pelo excelente desempenho no Senado da República que vem honrando o Estado da Paraíba.

Carmem enviou um ofício ao senador registrando o apreço pela acolhida da Emenda 628 que reconhece, dentre outras atividades, as profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, bem como, parabeniza Efraim pelo reconhecimento nacional.

“Registramos o nosso apreço pela acolhida da Emenda 628, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Confea, encaminhada à PEC 45, de 2019, que reconhece, dentre outras atividades, as profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, em especial as profissões de natureza técnica e intelectual”, pontuou.

A Emenda foi fruto de um trabalho do GT, instituído pelo presidente em exercício do Confea, Evânio Nicoleit, para apresentação de sugestões aos senadores que compõem a CCJ, no Senado Federal, onde tramita a PC 45. Esta articulação ocorreu entre o assessor parlamentar paraibano Raniery Paulino que trabalhou junto ao também paraibano Senador Efraim Filho, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Senado.

Na ocasião, Efraim Filho se pronunciou sobre o tema e disse ser um grande desafio, e que a preocupação com as alíquotas, para que elas não signifiquem aumentos de impostos para o Brasil. Nesse sentido,destacou o senador que as profissões liberais merecem esse cuidado.

“Temos trabalho com alíquotas reduzidas, foi o caso da emenda que recebemos do Confea/Crea, pensando principalmente nos seus profissionais que têm esse perfil, e junto com a articulação do amigo Raniery Paulino, a gente tem conseguido fazer o convencimento para que os profissionais tenham um tratamento diferenciado que merecem, para que não tenha um aumento de carga tributária na prestação dos serviços que fazem, principalmente ao consumidor final”, ressaltou o senador.