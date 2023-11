Parque Arruda Câmara é reconhecido pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) conquistou o segundo lugar no I Prêmio Helena Quadros 2023, concedido pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos, pelas “Estratégias de Educação Ambiental”, desenvolvidas pelas equipes do Parque.

Ligado à Prefeitura de João Pessoa, sob administração da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), o Parque Zoobotânico tem uma equipe de profissionais que trabalham com educação ambiental.

A atuação se dá no atendimento às crianças e adolescentes, estudantes de escolas públicas e privadas, que fazem visitas guiadas ao Parque, bem como no trabalho de recepção dos visitantes, que têm a oportunidade de receber informações sobre os bichos abrigados na Bica, a importância do local como uma Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, entre outros aspectos sobre nossa fauna e flora.

Para o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, conquistar o segundo lugar, já na primeira edição do Prêmio, tem um significado extremamente importante.

“As ações na Semam têm a educação ambiental como um tema transversal, presente desde as abordagens dos nossos fiscais, que priorizam informar e educar, até as atividades propriamente ditas de educação ambiental, como as oficinas com estudantes, a ida das equipes da Bica nas escolas, o cuidado ao recepcionar os visitantes no Parque, a atuação dos técnicos da Diretoria de Bem-Estar Animal, todos aqui trabalham para contribuir para a mudança de mentalidades em relação ao planeta em que vivemos. E ter o nosso trabalho reconhecido pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos é para nós motivo de orgulho e sentimento de que estamos o caminho certo”, concluiu.

Rede Brasileira de Jardins Botânicos – Foi fundada em 1991 e tem uma atuação voltada para a aplicação de acordos e convenções da área ambiental e para a adoção da temática da conservação na concepção e nos estabelecimento da missão dos jardins botânicos brasileiros.