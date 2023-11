Casa do Empreendedor de Campina leva serviços aos comerciantes da Feira Central

A partir da próxima segunda-feira, 13, a Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), por meio da Casa do Empreendedor de Campina Grande, estará disponibilizando uma gama de serviços para os comerciantes da Feira Central.

O Projeto Casa do Empreendedor Itinerante funcionará nas instalações da Lan-house social, situada no interior do Mercado Central.

Diversos serviços, todos gratuitos, estarão ao alcance dos feirantes. Isso inclui a abertura de Microempreendedor Individual (MEI), regularização e parcelamento de débitos, orientação para empreendedores e microempreendedores, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), declaração de faturamento anual, cursos de qualificação e capacitação, além de serviços de microcrédito em condições vantajosas, oferecidos pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

De acordo com Luís Artur, presidente da AMDE, essa iniciativa tem como objetivo simplificar o processo de formalização dos comerciantes da Feira Central e disponibilizar serviços exclusivos e gratuitos.

Ele afirmou: “Nossa intenção é levar os serviços da Casa do Empreendedor de Campina Grande a todos os empreendedores e microempreendedores da Feira Central de forma exclusiva e gratuita. O Projeto Casa do Empreendedor Itinerante estará disponível nos turnos da manhã e tarde, durante a semana.”

Luís Artur também informou que, durante esta semana, uma equipe estará distribuindo panfletos informativos sobre os serviços da Casa do Empreendedor de Campina Grande, que serão oferecidos a partir da próxima segunda.

Ele esclareceu: “Esta semana iniciaremos a divulgação dos atendimentos, e a partir da próxima segunda-feira, 13, começaremos a oferecer os serviços propriamente ditos”, pontuou.