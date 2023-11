“A aprovação da reforma tributária será boa para o Brasil”, afirma presidente da Fecomercio na PB

De acordo com o presidente da Fecomercio da Paraíba, Marconi Medeiros, a área empresarial de uma forma geral reconhece a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Contudo, em entrevista ao PARAIBAONLINE, ele afirmou que a única preocupação é que esta reforma não eleve a carga tributária.

“Esperamos com a aprovação da reforma, vai ser muito bom para o Brasil e para o desenvolvimento do país. A preocupação é com o tamanho da alíquota, que não deve mais aumentar. A nossa grande preocupação tem sido com a simplificação, essa daí já temos muita certeza que dará certo e esperamos que consigamos fazer uma simplificação com a manutenção da carga atual”, completou.

Sobre a previsão econômica da Paraíba para o fim do ano, Marconi enfatizou que enxerga, não só no empresariado como na sociedade, um índice de confiança em crescimento, o que considera muito importante, sendo convertidos em números positivos.

*vídeo – paraibaonline