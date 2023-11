Melhorias: Prefeitura de Campina entrega praça do Conjunto Raymundo Suassuna

O prefeito Bruno Cunha Lima inaugurou, na tarde deste sábado, 4, a Praça Raymundo Suassuna, em solenidade no bairro homônimo. A praça foi construída em parceria com o ex-senador Ney Suassuna, que esteve presente ao evento e que é filho do homenageado.

De acordo com o prefeito, a nova praça representa uma significativa homenagem ao saudoso professor Raymundo Suassuna, um dos maiores nomes da história da educação campinense

“De fato, ao longo de 40 anos de magistério, o professor Suassuna contribuiu para a formação de gerações”, afirmou Bruno, que esteve acompanhado da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima.

Bruno anunciou que brevemente outras áreas próximas à nova praça também serão bebeficiadas, atendendo às demandas da comunidade próxima ao Conjunto Major Veneziano e ao bairro das Cidades.

O ato solene foi prestigiado por secretários, vereadores, moradores e lideranças comunitárias. Entre os vereadores estiveram presentes Aldo Cabral, Alexandre do Sindicato (autor do projeto em homenagem a Raymundo Suassuna) e o suplente Severino da Prestação.

Saúde

Antes da inauguração da praça, o prefeito, em entrevista coletiva, destacou que a cidade também avança em outros setores, especialmente da saúde, com a implantação de uma unidade do Hospital de Amor (Hospital de Câncer de Barretos), considerado o maior exemplo de hospital filantrópico do Brasil.

O prefeito destacou que esta iniciativa é fruto do trabalho do senador Veneziano Vital do Rêgo. Uma unidade móvel do hospital (uma carreta) já está em atividade na cidade.

O prefeito também lembrou que Campina Grande ainda contará com o futuro Hospital Materno-Infantil, outro grande avanço para a saúde regional, beneficiando gestantes, crianças e adolescentes.

Na entrevista, o prefeito também destacou a gratuidade concedida aos usuários dos ônibus urbanos, neste domingo, afirmando que a medida garantida pela Prefeitura representa uma importante ação em prol dos quase 19 mil candidatos que se submeterão ao Enem 2023.

A gratuidade no transporte coletivo, neste domingo, é extensiva à população em geral.

“Trata-se de uma forma de facilitar o acesso à educação”, destacou Bruno.