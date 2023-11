Leia os destaques deste sábado no noticiário do Paraibaonline

A seguir, as notícias mais lidas pelos internautas no noticiário do paraibaonline neste sábado.

Consultório JM: médico explica como cuidar de uma pessoa com demência

Mais de 900 vagas de emprego na Paraíba; confira a lista

Comentário: PT João Pessoa tranca a porta para Cícero Lucena

Aparte: Lula larga a economia e a política e comenta sobre futebol

Podcast: Érico Feitosa fala sobre o Marco Legal das garantias mobiliárias e imobiliárias

Com ginástica rítmica, Brasil bate recorde no Pan-Americano

Fim de ano: confira as dicas do Sebrae para melhorar a experiência de compra

Atlético-MG só empata com América em jogo que teve Hulk expulso e susto

Palmeiras vence Athletico-PR e alcança o líder do Brasileirão

Filho de Chico Anysio deixa a Globo após mais de três décadas

Enem 2023: leia o que foi destaque no Paraibaonline

Bolsa Família: criado órgão para fiscalizar e combater fraudes

Na raça, Fluminense vence Boca e conquista a ‘glória eterna’ da Libertadores

Colunista revela bastidores de votações na Câmara de Campina Grande

Dom Manoel Delson: A santidade é um caminho de amor!

Podcast: nutricionista lista estratégias de alimentação antes do Enem

Mais uma integrante toma posse na Academia de Letras de Campina Grande

Botafogo-PB anuncia ‘pacote’ de reforços para temporada 2024

