Hospital de Amor vai gerar 200 empregos diretos em Campina

O Hospital de Amor de Barretos, que vai se instalar em Campina Grande, vai gerar 200 empregos diretos na cidade, de acordo com o diretor de unidades de prevenção e de unidades móveis da fundação, o médico Raphael Haikel.

Serão abertas 50 vagas imediatamente e, no próximo ano, deverão ser abertas mais 150 vagas.

Haverá vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, auxiliar de serviços gerais, auxiliares administrativos e profissionais de Tecnologia da Informação.

Os trabalhadores serão recrutados da própria região e deverão passar por uma capacitação com a equipe do Hospital de Barretos.

Segundo Raphael Haikel, nos próximos dias serão divulgadas as orientações para encaminhamento de currículo, junto ao Hospital de Amor.

“A implantação e gestão da unidade será coordenada pela fundação, ou seja, os funcionários serão servidores do Hospital de Amor”, explicou ele.

O Hospital de Amor vai funcionar provisoriamente na estrutura do novo HCA, que estava em construção na Avenida Floriano Peixoto, no bairro Dinamérica, e atuará como uma unidade de prevenção.

No próximo ano, a fundação vai iniciar a construção da sede própria, definitiva, em outro espaço, quando deverão ser contratados mais 150 profissionais para diversas áreas, totalizando 200 empregos diretos até 2024.

A unidade de prevenção de Campina Grande vai atender até 350 mulheres por dia, realizando consultas e exames para o diagnóstico do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

O Hospital de Amor também direcionou uma unidade móvel para Campina Grande. A carreta de serviços vai atuar de forma ambulante, pela cidade e região, realizando os exames nos bairros e cidades circunvizinhas.

O Hospital de Amor de Barretos (SP) é a maior rede de tratamento oncológico da América Latina e tem 25 unidades em 18 cidades brasileiras.