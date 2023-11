Prefeitura de João Pessoa leva serviços de saúde e cidadania ao Rangel

O prefeito Cícero Lucena destacou, neste sábado (4), durante ação social no bairro do Rangel, a importância da gestão municipal levar serviços de saúde e cidadania para os bairros, permitindo que a população tenha acesso a um atendimento perto de casa, sem burocracias e com maior comodidade.

A Prefeitura de João Pessoa vem realizando, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), uma série de ações beneficiando centenas de pessoas a cada edição.

“O nosso esforço, a nossa mobilização, com toda a equipe, a busca de parceiros para que juntos possamos fazer cada vez mais essa cidade uma cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Fico feliz de visitar as igrejas espalhadas por toda a cidade, aos sábados, com a equipe da saúde, para que possamos acolher aquelas pessoas que não conseguiram durante a semana ter acesso a uma USF”, disse o prefeito Cícero durante ação na Igreja Pentecostal Missionária de Cristo.

Os moradores tiveram acesso à consulta médica, psicólogo, nutricionista, vacinação, serviços como Cartão do SUS, entre outros.

“O prefeito Cícero Lucena tem sido muito parceiro dessas ações, colocando a Prefeitura e a equipe da saúde à disposição dos moradores, numa ação que já percorreu vários bairros da cidade, que a gente realiza em pareceria com o Senac nas igrejas”, destacou o vereador Durval Ferreira, que coordena a ação.

Entre os moradores, a ação é muito bem-vinda. A dona de casa Helena dos Santos disse que fez uma avaliação médica e levou o filho para realizar um procedimento odontológico.

“É muito bom, porque a gente faz o que geralmente não tem tempo de fazer durante a semana, tendo que ir pra algum lugar mais distante. Hoje, por exemplo, pude me consultar e trazer meu filho ao dentista”, explicou.