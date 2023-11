Notícias mais lidas nesta 6ª feira no Paraibaonline

Confira o que foi destaque nesta ´imprensada´ sexta-feira no noticiário do Paraibaonline.

Leia e compartilhe com amigos e familiares. Eles vão gostar!

Vídeo: prédio-sede da FIEP em Campina Grande lança sua decoração natalina

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/03/video-predio-sede-da-fiep-em-campina-grande-lanca-sua-decoracao-natalina/

Enem na Paraíba: mais de 124 mil inscritos em todo o estado

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/03/enem-na-paraiba-mais-de-124-mil-inscritos-em-todo-o-estado/

Homem morre em confronto com a polícia na cidade de Sousa

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/03/homem-morre-em-confronto-com-a-policia-na-cidade-de-sousa/

Ex-atriz da Rede Globo morre aos 68 anos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/ex-atriz-da-rede-globo-morre-aos-68-anos/

Galdino comenta sobre desdobramentos na ALPB com o PDT sob o comando de João

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/03/galdino-comenta-sobre-desdobramentos-na-alpb-com-o-pdt-sob-o-comando-de-joao/

Homenagem da ALPB ao chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/03/homenagem-da-alpb-ao-chanceler-da-unifacisa-dalton-gadelha/

Brasil Cachaças começou nesta sexta-feira com rodada de negócios

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/03/brasil-cachacas-comecou-nesta-sexta-feira-com-rodada-de-negocios/

Vereador avisa que projeto de ´emenda impositiva´ será retomado em CG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/03/vereador-avisa-que-projeto-de-emenda-impositiva-sera-retomado-em-cg/

Papa Francisco: “Devemos pedir a graça da esperança”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/papa-francisco-devemos-pedir-a-graca-da-esperanca/

Ruy Carneiro destaca perfil do seu vice para as eleições do próximo ano

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/03/ruy-carneiro-destaca-perfil-do-seu-vice-para-as-eleicoes-do-proximo-ano/

Partidos querem o dobro dos recursos da eleição de 2020

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/partidos-querem-o-dobro-dos-recursos-da-eleicao-de-2020/

Anvisa emite alerta sobre remédios falsificados para esclerose

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/03/anvisa-emite-alerta-sobre-remedios-falsificados-para-esclerose/

PT de João Pessoa não abre mão de ter candidatura própria em 2024

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/03/pt-de-joao-pessoa-nao-abre-mao-de-ter-candidatura-propria-em-2024/

Presidente pede a ministros que sejam os “melhores gastadores do dinheiro em obras”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/presidente-pede-a-ministros-que-sejam-os-melhores-gastadores-do-dinheiro-em-obras/

Reta final do Enem: cuidados devem ser com o corpo e a mente

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/03/reta-final-do-enem-cuidados-devem-ser-com-o-corpo-e-a-mente/

Governo da Paraíba eleva limite de valor de compra de veículo para PCD

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/03/governo-da-paraiba-eleva-limite-de-valor-de-compra-de-veiculo-para-pcd/

Lula veta lei que cortava adicional de periculosidade para motorista de caminhão

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/lula-veta-lei-que-cortava-adicional-de-periculosidade-para-motorista-de-caminhao/

Apresentadora da Globo quebra o pé em acidente

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2023/11/03/apresentadora-da-globo-quebra-a-perna-em-acidente/

Desabafo de Bolsonaro: ministro do Supremo quer me alijar da política

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/desabafo-de-bolsonaro-ministro-do-supremo-quer-me-alijar-da-politica/

Basquete Unifacisa vence Bauru com autoridade na estreia do NBB 23/24

https://paraibaonline.com.br/esportes/basquete-unifacisa-vence-bauru-com-autoridade-na-estreia-do-nbb-23-24/

Podcast Saúde Mental: psicóloga esclarece sobre o “comer emocional”

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/03/podcast-saude-mental-psicologa-esclarece-sobre-o-comer-emocional/

Atenção, condutor! Confira as rotas alternativas diante da interdição de via no Açude Novo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/03/atencao-condutor-veja-rotas-alternativas-diante-da-interdicao-de-via-no-acude-novo/

Ministério da Saúde divulga planejamento de doses contra Covid para 2024

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/03/ministerio-da-saude-divulga-planejamento-de-doses-contra-covid-para-2024/

Saiba o que é desoneração da folha de pagamento e como impacta na economia

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/03/saiba-o-que-e-desoneracao-da-folha-de-pagamento-e-como-impacta-na-economia/

Atenção! Mudança no uso e pagamento do telefone celular; veja detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/atencao-mudanca-no-uso-e-pagamento-do-telefone-celular-veja-detalhes/

Acadêmico Ailton Elisiário: Tristes sepulcros

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/tristes-sepulcros/

Leia também:

Veja o que foi destaque durante o feriado no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/03/veja-o-que-foi-destaque-durante-o-feriado-no-paraibaonline/

Veja os destaques pelo Brasil nesta sexta-feira

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/03/veja-os-destaques-pelo-brasil-nesta-sexta-feira/