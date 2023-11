Veja o que foi destaque durante o feriado no Paraibaonline

Confira abaixo as notícias que foram destaque neste feriado no noticiário do Paraibaonline.

Leia e compartilhe com amigos e familiares.

Prefeitura anuncia transporte coletivo gratuito para os candidatos do Enem em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/02/prefeitura-anuncia-transporte-coletivo-gratuito-para-os-candidatos-do-enem-em-campina-grande/

Vereador propõe título de terra do pão doce a São José da Mata

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/02/vereador-propoe-titulo-de-terra-do-pao-doce-a-sao-jose-da-mata/

Prefeitura plantou mais de mil coqueiros na orla de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/prefeitura-plantou-mais-de-mil-coqueiros-na-orla-de-joao-pessoa/

Especial: saiba que escrever pode ajudar a lidar com traumas da vida

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/02/especial-saiba-que-escrever-pode-ajudar-a-lidar-com-traumas-da-vida/

PGR denuncia ´nepotismo cruzado´ no TJ de Minas Gerais

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/02/pgr-denuncia-nepotismo-cruzado-no-tj-de-minas-gerais/

Instagram registra instabilidade no Brasil e em outros países

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2023/11/02/instagram-registra-instabilidade-no-brasil-e-em-outros-paises/

Papa no Dia de Finados: “Tantos mortos inocentes, tantas vidas ceifadas

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/02/papa-no-dia-de-finados-tantos-mortos-inocentes-tantas-vidas-ceifadas/

Bragantino bate Goiás e embola de vez briga no topo da tabela pelo título

https://paraibaonline.com.br/esportes/bragantino-bate-goias-e-embola-de-vez-briga-no-topo-da-tabela-pelo-titulo/

Dia de Finados: Coveiros falam sobre os desafios de conviver diariamente com a morte

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/dia-de-finados-coveiro-fala-sobre-os-desafios-de-conviver-diariamente-com-a-morte/

Em apenas uma hora, cantor vende mais de R$ 1 milhão em perfume próprio

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2023/11/02/em-apenas-uma-hora-cantor-vende-mais-de-r-1-milhao-em-perfume-proprio/

Auxílio-doença: INSS anuncia mudança nas regras; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/02/auxilio-doenca-inss-anuncia-mudanca-nas-regras-leia-detalhes/

Incêndio atinge fábrica na cidade de Queimadas

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/02/incendio-atinge-fabrica-na-cidade-de-queimadas/

Interdição total de rua para obras do Parque do Açude Novo começa a valer

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/interdicao-total-de-rua-para-obras-do-parque-do-acude-novo-comeca-a-valer/

Delegado da Polícia Civil morre aos 70 anos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/delegado-da-policia-civil-morre-aos-70-anos/

Pan-2023: uma quinta-feira de ouro para a ginástica rítmica brasileira

https://paraibaonline.com.br/esportes/pan-2023-uma-quinta-feira-de-ouro-para-a-ginastica-ritmica-brasileira/

Dia de Finados no ´Campo Santo Parque da Paz´; veja imagens

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/dia-de-finados-no-campo-santo-parque-da-paz-veja-imagens/

Enade: 1/3 dos cursos de Direito privados serão ´reprovados

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/02/enade-1-3-dos-cursos-de-direito-privados-serao-reprovados/

Enem: entenda como é feita a correção das provas e das redações

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/02/enem-entenda-como-e-feita-a-correcao-das-provas-e-das-redacoes/

Dia de Finados: Psicóloga explica os estágios do luto e a superação na finitude

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/02/psicologa-explica-os-estagios-do-luto-e-a-superacao-na-finitude/

Padre explica o sentido da celebração do Dia de Finados

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/padre-explica-o-sentido-da-celebracao-do-dia-de-finados/

Banco Central reduz outra vez taxa básica de juros

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/02/banco-central-reduz-outra-vez-taxa-basica-de-juros/

Aparte: papa Francisco aponta brasileiro como craque de sua preferência

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/02/aparte-papa-francisco-aponta-brasileiro-como-craque-de-sua-preferencia/

Leia também:

Notícias que podem ser do seu interesse; resumo do dia

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/02/noticias-que-podem-ser-do-seu-interesse-resumo-do-dia/

Brasil em movimento: notícias em destaque pelo país nesta quinta-feira

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/02/brasil-em-movimento-noticias-em-destaque-pelo-pais-nesta-quinta-feira/