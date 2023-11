No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre o evento realizado no campus II da UEPB chamado Agrotec 2023, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro.

O evento conta com uma vasta programação para aprimorar conhecimentos.

Fábio frisou que o evento convida a comunidade de um modo geral para participar e recebe todos de braços abertos.

