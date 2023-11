Homenagem da ALPB ao chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha

O deputado Fábio Ramalho (PSDB) entregou uma Moção de Aplausos ao chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha, em reconhecimento ao seu notável empreendedorismo na área da saúde.

O gesto celebrou o compromisso de Dalton Gadelha em proporcionar assistência médica de qualidade, bem como marcou a importância do Hospital Help, que está destinado a ser uma referência em saúde para o nordeste brasileiro e, em especial, para Campina Grande.

O deputado Fábio Ramalho enalteceu o trabalho do dr. Dalton Gadelha e o impacto que suas iniciativas, como o Hospital Help, têm na região:

“Campina Grande e a Paraíba como um todo têm em dr. Dalton Gadelha uma grande referência não apenas como ser humano, mas também como um visionário empreendedor. O Hospital Help será uma referência de saúde para o Nordeste brasileiro, beneficiando a população carente. Estamos orgulhosos de poder reconhecer e valorizar as pessoas que, como o dr. Gadelha, persistem em melhorar a saúde em nossa região.”

Dalton Gadelha, emocionado, agradeceu à Assembleia Legislativa da Paraíba em nome da Fundação Pedro Américo e do Hospital Help:

“Esta homenagem é uma demonstração de apoio à nossa visão de criar um grande centro de saúde em Campina Grande. Agradecemos ao deputado Fábio Ramalho por ser um profundo conhecedor dos desafios de saúde pública em nosso estado e país. Essa parceria entre o poder legislativo e as necessidades do povo é fundamental. A luz do Hospital Help não se apagará, pois ela simboliza nosso compromisso contínuo de salvar vidas e promover um futuro melhor para nosso povo.”

*com informações da Rede ITA