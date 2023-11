Brasil Cachaças começou nesta sexta-feira com rodada de negócios

O primeiro dia do Brasil Cachaças, um dos principais eventos do setor no país, começou nesta sexta-feira (03) no Centro de Educação Empreendedora do Sebrae, em João Pessoa.

Foi realizado o 3º Seminário de Cachaças do Brasil, que reuniu produtores da Paraíba e de outros estados, e ainda uma rodada de negócios. O evento tem patrocínio do Sebrae e do Banco do Nordeste.

Durante o seminário, produtores de cachaças da Paraíba e de outros estados puderam conhecer as experiências de alguns empreendedores, a exemplo do Engenho Triunfo, localizado no município de Areia, brejo paraibano.

A região se destaca pela qualidade da cachaça produzida e importante contribuição na economia paraibana.

“É uma microrregião com mais de 20 municípios que, no passado, tinham mais de 100 engenhos de rapadura, cachaça e o açúcar bruto. A Paraíba tem uma tradição de produzir cachaça e todos os anos surgem novos empresários recuperando esses engenhos”, destacou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba.

Representando o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, o paraibano Rodrigo Soares elogiou a produção das cachaças paraibanas, muitas premiadas e reconhecidas no país e internacionalmente. Para ele, o grande desafio do empreendedorismo, hoje, é agregar inovação, sustentabilidade e inclusão.

“O Sebrae tem trabalhado para isso e com o setor sucroalcooleiro não é diferente. Temos grandes negócios e produções de impacto. O nosso desafio é movimentar tudo isso com inovação, sustentabilidade e inclusão”, reforçou.

Ainda durante o seminário foi destacado o impacto da produção de cachaças em outras atividades econômicas, além da venda do produto. O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, destacou a atividade do turismo e a gastronomia como outros setores que se beneficiam da produção.

“Sem dúvidas é um ramo do empreendedorismo muito importante para o nosso estado e que movimenta a economia e o desenvolvimento local e regional. E o Sebrae está sempre aberto para apoiar e orientar esses empreendedores a inovar”, acrescentou.

Oportunidades – Durante a rodada de negócios que aconteceu no Seminário de Cachaças do Brasil os empresários puderam trocar experiências, além de conhecer novos produtos e ideias que estão sendo implantados em vários estados do país.

Para a empresária do Engenho Triunfo, Maria Júlia Baracho, o evento é uma oportunidade de fazer negócios e saber o que está se produzindo em outras cidades.

“É um momento único de pessoas capacitadas do Brasil inteiro estarem expondo e compartilhando conhecimento para que, cada vez mais, a cachaça se torne um produto único, genuinamente brasileiro e com muita excelência”, frisou.

Murilo Vilela, dono da Cachaças Nobre, igualmente paraibana, reforçou que o evento também possibilita que outros produtores conheçam as cachaças da Paraíba.

“Nós somos muito regionais e com o evento temos a possibilidade de mostrar nossos produtos para mais pessoas e agregar conhecimento”, falou.

Programação – Neste sábado (04) e domingo (05) a programação do Brasil Cachaças segue com diversas atividades no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, na capital. Os participantes vão ter acesso à Feira de Cachaças, 2º Concurso de Drinks e 3º Encontro de Mulheres das Cachaças do Brasil.

“A programação diversificada do 3º Seminário de Cachaças do Brasil proporcionou uma jornada incrível de aprendizado e celebração em torno da cachaça, bebida que é um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Estamos felizes em receber especialistas e amantes da cachaça. Encontro esse que possibilitou a realização dessa experiência única e ine squecível” disse Fernanda Melo, organizadora do evento.