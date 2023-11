A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) criou rotas alternativas para os condutores que utilizavam a rua Lino Gomes Filho para chegar ao Centro da cidade. São três rotas que serão utilizadas até a conclusão da obra que vai interligar o Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) com o Parque do Povo.

A interdição total da Lino Gomes (entre as ruas Paulino Raposo e Sebastião Donato) começou nesta quinta-feira, 2.

“Todas as rotas estão devidamente sinalizadas com placas aéreas e placas em postes. Também estaremos com as frases nos painéis eletrônicos que temos na Avenida Floriano Peixoto e em outro que iremos instalar na rua Pedro I. Esse material com imagens também pode ser encontrado nas redes sociais da STTP”, explicou o coordenador de trânsito, Daniel Araújo.

Entenda as rotas

Rota 1

Para os condutores que se deslocam pela Floriano Peixoto, o desvio deve ser feito pela rua Antenor Navarro, na altura do antigo Hospital de Trauma. Por essa rota, o condutor vai chegar à rua João Pessoa e ter acesso à área central da cidade.

Rota 2

Para os condutores que se deslocam pela avenida Almirante Barroso, passando em frente ao Hospital Pedro I, o desvio acontece na altura da Praça do Trabalho, onde o condutor vai pegar a rua Dr. João Moura e ter acesso à rua Sebastião Donato, passando pela lateral do Parque do Povo.

Rota 3

Quem se desloca para o Centro, no sentido Queimadas/Campina Grande, pela Avenida Assis Chateaubriand, ao chegar no Complexo Judiciário (Fórum Afonso Campos) o condutor vai convergir à direita e na rua 24 de Maio convergir à esquerda, até chegar ao Açude Velho e poderá subir para o Centro pela rua Miguel Couto.

Em caso de dúvidas, sugestões e para obter mais informações, os condutores de veículos podem entrar em contato com a STTP, pelo whatsapp 3341-1517.