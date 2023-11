STTP apresenta projetos para melhorias do trânsito em reunião com ACCG

O superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, participou na noite desta quarta-feira (1) de reunião na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG).

Na oportunidade, o superintendente apresentou projetos para o trânsito na malha central da cidade.

Entre os pontos destacados pelo superintendente no encontro com empresários da cidade estão novidades na zona azul do município com aperfeiçoamento tecnológico, revitalização de 500 faixas de pedestres em toda a cidade até o final do ano, embarque e desembarque para transportes por aplico e entregadores na área central da cidade, Natal Iluminado, assim como a interdição completa da Rua Lino Gomes, entre as Ruas Paulino Raposo e Sebastião Donato, para obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

“Tivemos a oportunidade de ouvir as demandas dos empresários e apresentar o que tem sido feito com o objetivo de melhorar o trânsito na malha central da cidade. Temos o objetivo de realizar um trabalho participativo, onde o cidadão, o empresário, o condutor e o pedestre façam parte do processo. Esse tipo de encontro é sempre muito bom porque temos a oportunidade de dialogar e mostrar o que tem sido feito para salvar vidas no trânsito de Campina Grande”, disse Vitor Ribeiro após o encontro.

Além do superintendente, o Gerente Administrativo da STTP, Carlos Artur, também participou da reunião, acompanhado do Chefe de Engenharia e de Sinalização, Avelino Freire, e de Helder Carlos, Chefe de Controle Operacional de Transportes.