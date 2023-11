Nesta quinta-feira (2), feriado do Dia de Finados, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), realizou a interdição total da Rua Lino Gomes, próxima ao Parque do Povo, para obras de revitalização do Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo.

A mudança começou a valer já nas primeiras horas do dia e, segundo o superintendente do órgão, Vitor Ribeiro, agentes de trânsito e equipes de educação estão no local para orientar motoristas e pedestres.

– Iniciamos a interdição e a partir de hoje não há como passar pela Lino Gomes e precisará pegar rotas alternativas como a Rua Sebastião Donato e a Rua Doutor João Moura. Estaremos pelo menos por seis meses com essa interdição – explicou Vitor durante participação na Rádio Caturité FM.