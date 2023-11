Lidar com a morte não é tarefa fácil, e alguns profissionais precisam fazer um esforço maior já que o seu trabalho é voltado diretamente aos cuidados dos mortos.

É o caso dos coveiros, responsáveis pela preparação dos locais de enterro, sepultamento, limpeza e manutenção dos cemitérios.

A reportagem da Rádio Caturité FM foi ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, localizado no bairro do Monte Santo, em Campina Grande, para ver de perto o trabalho dos coveiros e conversou com Antônio Pereira, que há mais de 30 anos atua na profissão.

Ele disse que se acostumou a enfrentar a morte todos os dias e deixou uma mensagem para os ouvintes sobre a lição que tira do seu trabalho.

– Para quem trabalha em cemitérios, a morte é um espelho. A gente entende que a maior riqueza do ser humano é viver – frisou.

Ouça aqui a reportagem completa.