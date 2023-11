Delegado da Polícia Civil morre aos 70 anos

A Polícia Civil da Paraíba está de luto devido à notícia do falecimento do delegado Marcos Antônio Vasconcelos, de 70 anos, ocorrido no interior do estado.

O delegado, que era servidor da Polícia Civil desde 1975, dedicou grande parte de sua vida à instituição, desempenhando um papel fundamental em diversas áreas da segurança pública.

Marcos Vasconcelos era delegado titular da delegacia especializada de acidentes de veículos da capital e, ao longo de sua carreira, contribuiu para o esclarecimento de inúmeros casos.

A família do delegado ainda não informou o local do velório e enterro. Enquanto isso, a Superintendência da Polícia Civil emitiu uma nota oficial lamentando a perda e prestando suas condolências à família.

*com informações da TV Cabo Branco