Ação conjunta da Prefeitura de JP garantiu visitação tranquila nos cemitérios públicos

Um dia reservado para lembrar dos entes que partiram, de fazer orações e resgatar a saudade. Esses eram os sentimentos dos familiares que foram aos cemitérios públicos de João Pessoa nesta quinta-feira (2), Dia de Finados. Segundo a administração do Cemitério da Boa Sentença, no Varadouro, a movimentação de visitantes começou já no dia anterior (1) e a expectativa é de que passem por lá até 60 mil pessoas.

E para proporcionar maior bem-estar aos familiares que visitariam os cemitérios públicos no dia de hoje, a Prefeitura de João Pessoa reforçou os serviços de zeladoria, numa ação que envolveu diversos órgãos e secretarias.

As equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) executaram ações de capinação, roçagem, pintura e limpeza dos túmulos.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) estava com esquema especial de trânsito para facilitar o acesso aos cinco principais cemitérios da Capital.

Ao todo, 90 agentes de mobilidade urbana foram distribuídos nos três turnos, para auxiliar na organização do tráfego e nos desvios e bloqueios, garantindo mais segurança para pedestres e condutores.

O taxista Luiz Gonzaga de Almeida dedicou a manhã desta quinta-feira para visitar o túmulo da família no Cemitério Santa Catarina, localizado no Bairro dos Estados.

“Estão enterrados aqui minha mãe Anália e meu primo João Sampaio. É um dia para elevar boas vibrações por meio das orações, porque é importante manter a memória deles viva”, comenta.

A fisioterapeuta Zenaide Félix também dedicou o Dia de Finados para lembrar do filho Vinícius Machado, que morreu há menos de um mês. Muito emocionada, ela acendeu algumas velas no túmulo do filho.

“A saudade e as boas lembranças são o que mantém o conforto em meu coração”, desabafa.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela administração dos cemitérios públicos de João Pessoa, também organizou o entorno dos espaços para instalação dos floristas e vendedores ambulantes.

O florista Daniel Cardoso estava com uma tenda em frente ao Cemitério Santa Catarina.

“A movimentação por aqui começou mais tarde esse ano, mas intensificou depois das 9h por causa da missa. Trouxemos vasos prontos e flores avulsas para as pessoas montarem os buquês. O que vende mais é o de R$ 20”, afirma.

Já a cabeleireira Edna Noronha foi para o Cemitério da Boa Sentença ajudar a mãe na comercialização de velas.

“O dinheiro que entra já é um extra. Mas ano passado as vendas foram melhores, porque o preço da caixa estava mais em conta. Este ano nós compramos mais caro e tivemos que repassar o aumento, então isso impactou nas vendas”, revela.

Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa é responsável pela administração dos cemitérios Senhor da Boa Sentença, no Varadouro; Santa Catarina, no Bairro dos Estados; São José, em Cruz das Armas; Cristo Redentor, no Cristo, e Penha, no bairro de mesmo nome.