Saiba o que abre e o que fecha em João Pessoa neste feriado de finados

O feriado de finados, celebrado nesta quinta-feira (2), altera o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos em João Pessoa. Para manter você bem informado sobre o que estará aberto e o que estará fechado nesta data, compilamos um guia com as informações essenciais.

Shoppings

Manaíra e Mangabeira Shopping

Os Shoppings Manaíra e Mangabeira funcionarão em seu horário regular, das 10h às 22h.

Shopping Tambiá

No Shopping Tambiá, as lojas abrirão das 12h às 20h. A praça de alimentação e o Playtoy estarão acessíveis a partir das 12h, encerrando as atividades às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação disponível.

Liv Mall

No dia 2 de novembro, o Liv Mall terá a Praça de Alimentação, Estação Turma da Mônica e Espaço Gourmet abertos das 12h às 21h. As lojas estarão disponíveis das 13h até às 21h. Na sexta (3) e sábado (4), o Liv Mall voltará ao seu horário regular, das 10h às 21h.

Shopping Sebrae

Durante o feriado de Finados, o Shopping Sebrae estará fechado. No entanto, na sexta (3), tanto as lojas quanto a praça de alimentação funcionarão das 10h às 20h.

Mag Shopping

No Dia de Finados, as lojas do Mag Shopping estarão abertas das 09h até às 21h. A praça de alimentação funcionará das 10h às 22h, e o cinema das 13h até às 22h. Na sexta (3) e sábado (4), o shopping retomará seu horário regular.

Shopping Sul

No Shopping Sul, as lojas funcionarão das 12h até às 20h, e a praça de alimentação abrirá das 11h até às 22h. Na sexta (3) e sábado (4), o shopping operará no horário usual.

Pirâmide Shopping

Durante o Dia de Finados, o Pirâmide Shopping abrirá sua praça de alimentação das 11h às 21h, e as lojas funcionarão das 14h até às 20h. Na sexta (3) e sábado (4), o shopping operará das 10h às 21h.

Transporte Público

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) planejou um esquema especial de ônibus para o feriado de Finados. As linhas circularão conforme o quadro de horários de domingo, com uma programação destinada a facilitar o acesso aos cemitérios da cidade.

Bancos

O Sindicato dos Bancários informou que as agências bancárias não funcionarão no dia 2 de novembro. No entanto, na sexta-feira (3), os bancos operarão normalmente.

Comércio

O Sindicato dos Comerciários de João Pessoa permitirá que o comércio funcione no dia 2 de novembro, desde que cumpra as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-JP) não disponibilizará os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) no Dia de Finados. O funcionamento regular será retomado na sexta-feira (3), das 04h52 às 19h51.

Repartições Públicas

Em João Pessoa, apenas os serviços essenciais funcionarão no Dia de Finados, incluindo a limpeza urbana, a fiscalização de trânsito e o atendimento de urgência e emergência nos hospitais públicos da rede municipal. A situação permanecerá na sexta-feira (3), pois a prefeitura determinou ponto facultativo, criando um feriadão.

Outros Locais e Serviços

Bica

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) abrirá normalmente na quinta-feira (2), das 8h às 17h, com a bilheteria fechando às 16h. A Bica estará fechada apenas na segunda-feira, como de costume.

Justiça Federal

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) funcionará em regime de plantão na quarta-feira (1º) e na quinta-feira (2), devido aos feriados alusivos ao Dia da Justiça Federal e ao Dia de Finados. Na sexta-feira, a JFPB operará apenas de forma remota.

Correios

As agências e unidades dos Correios não prestarão atendimento no Dia de Finados. Entretanto, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, através do Chat, do Fale Conosco ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. O atendimento nas agências e na CAC voltará à normalidade na sexta-feira (3).