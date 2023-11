Saiba o que abre e o que fecha em Campina Grande neste feriado de finados

O Dia de Finados, celebrado nacionalmente nesta quinta-feira (2), afetará o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos em Campina Grande.

A fim de manter você informado sobre o que abre e o que fecha nesta data, preparamos um guia com as informações necessárias:

Shoppings

Partage Shopping: Funcionamento normal, com lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10h às 22h.

Shopping Luíza Motta: O shopping opera sem alterações no horário, funcionando das 9h às 20h. As lojas estarão abertas das 10h às 20h, e a praça de alimentação a partir das 11h.

Design Mall: Abrirá às 12h e funcionará até às 18h.

Edson Diniz: Permanecerá fechado no Dia de Finados, retomando suas atividades na sexta-feira, das 8h às 18h.

Cirne Center: Não divulgou informações sobre seu funcionamento no feriado.

Cemitérios

Os cemitérios públicos de Campina Grande abrirão das 6h às 18h no feriado. Durante esse período, não haverá intervalos de fechamento.

Ônibus

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP-CG) aumentará a frota de ônibus em 30% até as 14h para atender o possível aumento na circulação de pessoas no feriado.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários, as agências bancárias não funcionarão no dia 2 de novembro. No entanto, na sexta-feira (3), os bancos operarão normalmente.

Comércio

O Sindicato dos Comerciários de Campina Grande informou que, no feriado do dia 2 de novembro, os estabelecimentos comerciais poderão abrir, desde que cumpram as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Repartições Públicas

Durante o Dia de Finados, em Campina Grande, apenas os serviços essenciais, como Defesa Civil, hospitais municipais e limpeza urbana, funcionarão.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) estará em regime de plantão na quarta-feira (1) e na quinta-feira (2) devido aos feriados alusivos ao Dia da Justiça Federal e ao Dia de Finados. Na sexta-feira, a JFPB operará apenas de forma remota.

Correios

Não haverá atendimento nas agências e unidades dos Correios no Dia de Finados. No entanto, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, através do Chat, do Fale Conosco ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. O atendimento nas agências e na CAC voltará ao normal na sexta-feira (3).

Parque da Criança

O Parque da Criança funcionará das 5h às 18h.

Feira Central

A Feira Central encerrará suas atividades às 12h. O setor de flores pode estender seu horário de funcionamento com base no movimento do público no dia.

* Com informações do G1 Paraíba.