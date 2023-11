Prefeitura de CG convoca mais 10 concursados da Guarda Municipal

O prefeito Bruno Cunha Lima convocou um grupo de mais 10 concursados para assumir suas funções na Guarda Civil Municipal de Campina Grande.

Com esta nova convocação, já chega a 37 o total de nomeados, faltando apenas 13 para concluir integralmente a chamada para os cargos efetivos da corporação.

Os atos de nomeação do novo grupo foram publicados na edição do Semanário Oficial do Município desta terça-feira, 31.

As novas portarias para preenchimento de vagas na GCM de Campina Grande fazem parte de um processo de nomeações iniciado no final de agosto.

Dos 37 nomeados até o momento, 10 foram convocados em agosto, 15 em setembro, dois no início de outubro e mais dez agora.

O concurso exclusivo para a Guarda Municipal foi realizado no final de 2021, simultaneamente com outro certame promovido pela Prefeitura de Campina Grande para seleção de pessoal em diferentes cargos nas áreas de Saúde e Educação.