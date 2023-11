A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (SECOB), alcançou a marca de mais de 380 vias com iluminação em LED, que gera aos cofres públicos uma economia de aproximadamente 40% em relação à iluminação antiga que era utilizada.

O bairro da Catingueira e a Praça Raimundo Suassuna, no Acácio Figueiredo receberam na última segunda-feira o programa ‘Iluminar’.

“Estamos trabalhando para contemplar até o final do mês de novembro todo o bairro da Catingueira. Nessa região da cidade, outros bairros já estão completamente iluminados com essa tecnologia como o Bairro das Cidades e Novo Horizonte” explicou o Renan Loureiro, coordenador de Iluminação Pública.

Além de modernizar e transformar a vida dos moradores com mais segurança e qualidade de vida, as lâmpadas de LED não possuem substâncias tóxicas e são recicláveis, favorecendo o meio ambiente e a sustentabilidade.

Grandes avenidas já foram beneficiadas com o programa, como o Canal de Bodocongó, avenidas Juscelino Kubitscheck, Senador Argemiro Figueiredo, Almirante Barroso, Getúlio Vargas, Rio Branco, Rodrigues Alves, Mamede Moisés Raia, Lino Gomes Filho, Antenor Navarro, 15 de Novembro e entre outras que já foram contempladas.

Todos os bairros serão beneficiados com o programa, garantindo modernização, melhor visualização do trânsito, das vias e das pessoas. De acordo com Renan Loureiro, coordenador de Iluminação Pública, a meta é chegar ao final de 2023 com mais 450 ruas beneficiadas com o ‘Iluminar’.

Serviços

O setor de iluminação pública está com o novo número de telefone: 0800 002 1751, para atender as demandas da população, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e, segundo o setor, as demandas são resolvidas em até 72h úteis a partir do momento em que a solicitação é confirmada.