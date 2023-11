Pesquisa do Procon de JP registra diferença de no preço do quilo do pão francês

O consumidor de João Pessoa que costuma comprar pão francês diariamente deve ficar atento ao preço do quilo do produto nas padarias, já que a diferença chega a R$ 11,92, segundo pesquisa realizada pelo Procon-JP.

Os preços oscilam entre R$ 8,99 (padaria do supermercado O Cestão – Geisel) e R$ 20,91 (Bessamar – Bessa). A variação está em 132.6% e a média em R$ 15,46.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizado nesta terça-feira (31) em 56 estabelecimentos de 29 bairros de João Pessoa e traz preços também de pão para cachorro quente, pão para hambúrguer e pão de caixa.

Os outros preços mais em conta do pão francês são R$ 9,00 (Panificadora Do Irmão – Mangabeira), R$ 9,50 (Pão da Vida – Mangabeira) e R$ 9,99 (Panificadora e Delicatessen – Paratibe e padaria do supermercado Varejão – Varjão).

Cachorro quente – O Procon-JP traz, ainda, preços do pão para cachorro quente, que está oscilando entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 26,45 (Fino Pão – Expedicionários), mostrando variação de 140,5%, média de R$ 18,08 e diferença de R$ 15,45.

O segundo menor preço, R$ 12,99, foi encontrado nas padarias Dois Irmãos (Jaguaribe) e panificadora Cavalcanti (Torre).

Hambúrguer – Já o pão para hambúrguer está com diferença de R$ 17,50, com o produto oscilando entre R$ 10,50 (Padaria Lino – Cabo Branco) e R$ 28,00 (Unipão – Tambaú), com média de R$ 18,24 e variação de 166,7%.

O segundo menor preço foi registrado em R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo), seguido de R$ 12,90 (Supermercado e Panificadora Faustino – Mangabeira).

Pão de caixa – A pesquisa constatou que o pão de caixa está com os preços oscilando entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 26,45 (Fino Pão – Expedicionários).

O Procon-JP encontrou o segundo menor preço do produto sendo praticado a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre), seguido de R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br) ou do Procon-JP (www.proconjp.pb.gov.br).