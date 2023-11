João Pessoa é apontada como a cidade que mais gastou com contratação irregular de pessoal

O percentual foi de 20,17% na contratação de 14.446 pessoas sob a alegação da Prefeitura Municipal de João Pessoa de que teria sido por excepcional interesse em relação ao número de servidores efetivos, que é de 9.187.

Os dados estão disponibilizados em um relatório elaborado pelo Tribunal de Conta do Estado da Paraíba, que constatou aumentos exorbitantes na folha tanto do estado como nos 223 municípios paraibanos.

Das 12 maiores contratações de pessoal, a capital lidera o ranking seguida do município de Campina Grande com 12,96% o equivalente a 9.283 pessoas contratadas no período de janeiro (2016) e junho (2023) em desobediência às leis, o que tem causado preocupação a Corte de Contas do Estado

No ranking ainda estão os municípios de Bayeux com 2.207 contratos.,Santa Rita (1.549), Patos (1.272),Sapé (1.215), Pedras de Fogo (1.122), Alhandra (1.093), Cruz do Espírito Santo (1.006),Ingá (889), Esperança (814) e Queimadas (806).

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira, o presidente do TCE/PB, conselheiro Nominando Diniz, nega que houve queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios comparado ao mesmo período do ano passado, de janeiro a agosto.

A “choradeira” dos prefeitos é porque eles é que fizeram a despesa crescer, principalmente por conta da contratação de pessoal.

Conforme o conselheiro, a grande maioria dessas contratações tem fins eleitoreiros, por isso o TCE em parceria com o Ministério Público Eleitoral, o TRE, o Ministério Público e o TRT vai elaborar uma resolução para conter esse tipo de abuso cometido por gestores, que terminam desequilibrando o pleito eleitoral.

“Como dizia o ministro Marco Aurélio: os pilares da democracia são a segurança jurídica e eleições limpas e o nosso propósito é editar uma resolução e chamar órgãos parceiros porque, em sua grande maioria, essas contratações decidem uma eleição”, avaliou.