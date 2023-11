No dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, uma data muito importante para os cristãos, que celebram a santidade.

O padre Jorge Rodrigues, pároco da Santíssima Trindade, do bairro do Catolé, em Campina Grande, explicou que a data deve reverenciar não somente os santos canonizados da Igreja Católica, como também a busca pela santidade, por viver à semelhança de Deus.

À Rádio Caturité FM, ele afirmou que desde o batismo, as pessoas são chamadas a viver em santidade, abdicando das ações consideradas “mundanas”.

– Todos nós somos chamados a viver a santidade e o batizado é o chamado. A santidade é viver não como o mundo deseja, mas de acordo com o coração do nosso Deus. É estar no mundo sem ser do mundo. O conceito de santidade tem que ir além dos santos canonizados. Entendemos que a nossa busca pela santidade é constante. Devemos parecer mais com Jesus que com as imagens – ressaltou.