A Igreja Católica celebra neste dia 2, a “Comemoração de todos os Fiéis Defuntos”, um dia em que as pessoas prestam sufrágios, visitam os cemitérios e rezam por seus entes queridos. Na Catedral Diocesana de Campina Grande haverá missa pela manhã às 6h30, às 12h e às 17h.

Tradição

O dia 2 de novembro é tido pela Igreja Católica como um dia santo de oração. Não se trata de fazer alusão à tristeza, mas com saudade, a igreja lembra e reza por aqueles que já fizeram sua páscoa. Neste dia não se festeja a morte, mas a vida após a morte, que Cristo conquistou com a Sua Ressurreição.

O Catecismo da Igreja lembra que: “Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos…” (CIC, § 958).

Desde os primeiros séculos a Igreja reza pelos falecidos. No segundo livro de Macabeus, da Bíblia, encontra-se esta recomendação: “É coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres de seus pecados” (2Mac 12,46).

Com a lembrança dos falecidos a Igreja ensina a grande verdade, baseada na Revelação: a existência da Igreja triunfante no Céu; padecente no Purgatório e a militante na terra. O Purgatório é o estado intermediário, mas temporário “onde o espírito humano se purifica e se torna apto ao céu”.

Horários nas Paróquias da Diocese:

Paróquias de Campina Grande:

Paróquias da Forania cidade Leste:

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Catedral

06h30, 12h e às 17h.

Capela de Nossa Senhora do Carmo – Centro

09h – Missa.

– Paróquia de São João Maria Vianney e São Sebastião (Seminário Diocesano)

08h – Seminário e 17h30 São Sebastião

– Paróquia de São Judas Tadeu (Nações)

17h – na Igreja Matriz

– Paróquia de São José (José Pinheiro)

06h no Cemitério do José Pinheiro e 19h na Matriz.

– Paróquia de Santo Antônio (Santo Antônio)

19h30 Missa na Matriz

– Paróquia do Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus (Monte Castelo)

7h e 19h30 Matriz;

17h30 Comunidade de São José Operário (Sítio Chã do Marinho).

– Paróquia de Santa Teresinha (Massaranduba-PB)

08h e 19h30 na Matriz;

09h30 – Exposição do Santíssimo Sacramento e Benção do Santíssimo às 19h na Matriz.

16h missa em Cachoeira do Gama;

Paróquias da Forania cidade Norte:

– Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Palmeira)

07h Missa na Matriz;

07h, 10h e 17h Missa na Capela ao lado do Cemitério do Monte Santo;

08h e 16h Missa no Cemitério do Araxá.

19h30 – Capela Virgem dos Pobres;

19h30 – Capela de São Pedro e São Paulo

– Santuário da Divina Misericórdia

Missa às 10h30 e 15h

– Paróquia de São Francisco de Assis

06 – Mosteiro das Clarissas;

09h e 19h Matriz (Convento da Conceição)

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário – (Bairro da Prata)

10h e 18h Igreja Matriz do Rosário;

17h Capela do João Moura

– Paróquia de São Cristóvão (Centenário)

08h e 19h30 – Missa na Matriz

– Paróquia de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)

08h – Missa na Comunidade de Nossa Senhora da Vitória;

10h e 17h – Missa na Matriz;

19h30 – Missa na Comunidade de São João Batista.

Paróquias da Forania cidade Oeste:

– Paróquia e Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Bodocongó)

6h – Missa no Cemitério de Bodocongó;

17h – Missa na capela de Santo Afonso;

19h – Missa no Santuário

– Paróquia de São José (Distrito de São José da Mata)

09h e 17h30 na Matriz

19h30 – Comunidade de Santo Expedito

– Paróquia de São Pedro (Severino Cabral)

7h; 9h30 e 19h30 na Igreja Matriz

– Paróquia de Jesus Libertador (Malvinas)

17h em Santo Expedito;

19h na Matriz.

– Paróquia da Sagrada Família (Rocha Cavalcante)

8h e 19h30 Matriz;

16h Comunidade São João Batista

– Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Presidente Médice)

8h e 19h Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida;

17h Missa Com. Santíssimo Salvador;

19h Missa Com. Sto Antônio.

– Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Acácio Figueiredo)

19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Lucas (Estreito)

7h30 – Missa em Catolé de Boa Vista (cemitério);

16h – Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores – Estreito;

19h30 – Missa na Igreja São Lucas – Sítio Lucas;

Paróquias da Forania cidade Sul:

– Paróquia de Nossa Senhora das Graças (Liberdade)

8h na Igreja Matriz;

19h30 na Igreja Santo Antônio Galvão (Jardim Paulistano)

– Paróquia de São Francisco (Cruzeiro)

17h Missa na comunidade Santo Agostinho;

19h Missa na Matriz

– Paróquia e Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Catolé)

8h Capela de Nossa Senhora do Carmo;

17h Santuário do Sagrado Coração de Jesus;

17h30apela do São Vicente de Paulo.

– Paróquia da Santíssima Trindade (Catolé)

11h e 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima (Aluízio Campos)

09h Missa nas Lourdinas;

11h Missa na Matriz

– Paróquia da Imaculada Conceição (Ligeiro)

Setor 1 Na matriz às 09h;

Setor 2 Em São José às 09h;

Setor 3 No cemitério A Viagem às 10h no Ferraz, próximo a BR 104.

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Distrito de Galante)

8h e 19h na Matriz

Paróquias das demais cidades:

Forania Agreste I

– Paróquia de Nossa Senhora da Guia (Queimadas-PB)

08h, 10h e 19h30 Missa na Matriz.

– Paróquia de São Pedro e São Paulo (Queimadas-PB)

06h Missa e exposição do Santíssimo Sacramento na Capela de São José;

10h Santa Missa na Igreja Matriz;

19h Benção do Santíssimo Sacramento na Capela de São José seguida da Santa Missa às 19h30

– Paróquia de São João Batista (Fagundes-PB)

8h e 19h na Igreja Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora do Desterro (Boqueirão-PB)

06h – Cemitério de Boqueirão;

08h e 19h30 – Missa na Matriz;

10h – Missa no Marinho

16h – Missa no Cemitério de Caturité-PB

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São Bento (Cabaceiras-PB)

06h missa no cemitério do Algodoais;

08h missa no cemitério de Cabaceiras;

16h missa no cemitério de São Domingos;

19h missa no cemitério da Ribeira.

– Paróquia de São Joaquim e Santa Ana (Barra de Santana-PB)

-> Dia 01= 17h Missa em Vereda Grande

Dia 02= 07h Barriguda I;

08h30 – Riacho;

10h – Igreja Matriz;

16h – Torres;

17h30 – Mororó;

19h – Santana.

– Paróquia de São Miguel Arcanjo (Barra de São Miguel-PB)

08h Missa na comunidade de N. S do Perpetuo Socorro

10h Missa na Comunidade de João Batista, Riacho Fundo

19h30 Missa na Matriz

Forania Agreste II

– Paróquia de São José (Alcantil-PB);

Matriz São José 17h;

Capela de São José ( Sítio Jucá): 10h30min

– Paróquia dos Mártires São Severino e Santa Cecília (Santa Cecília-PB)

08h – Missa e Benção dos túmulos Capela Conceição do Rio;

10h30min – Missa na Capela de Nossa Senhora da Conceição – Distrito Samambaia;

16h Missa – Matriz dos Mártires;

19h Missa na Capela de São Francisco ( Sítio Boi Seco)

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário (Aroeiras-PB)

06h Missa na Matriz;

08h Missa Distrito Pedro Velho;

10h Missa no sítio Manuelas;

16h Missa no Caracolzinho;

16h Missa em Gado Bravo-PB

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores (Natuba-PB)

08h Missa na Matriz;

– Paróquia de Nossa Senhora do Livramento (Umbuzeiro-PB)

9h – Missa na Matriz;

15h – Comunidade Jardim;

16h30 – Comunidade Mata Virgem;

18h – Comunidade Sagrada Família

Forania Brejo:

– Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lagoa Seca-PB)

7h e 9h Missa na Matriz;

8h nos sítios Oiti e Campinote

– Paróquia de Santa Ana (Alagoa Nova-PB)

Dia 01=

19h30 Missa na Igreja Matriz / 20h30 Procissão até o cemitério local e benção dos túmulos, velas e flores.

Dia 02=

08h e 16h na Igreja Matriz de Santa Ana;

– Área Pastoral de São Sebastião (Matinhas-PB)

09h Igreja de São Sebastião.

– Paróquia de São Sebastião (Lagoa de Roça-PB)

08h Missa na Matriz;

16h Missa no Cemitério local

– Paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho (Esperança-PB)

07h e 16h Missa no Cemitério;

12h ofício das almas na Igreja Matriz;

19h Missa na Matriz.

– Paróquia de São José (Areial-PB)

6h30 – missa de Finados na Praça Dom Palmeira (capela de São Francisco).

17h – missa de Finados na Matriz.

– Paróquia de São José (Montadas-PB)

7h30 e 19h Missas na Igreja Matriz

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Pocinhos-PB)

Dia 01= 19h30 na Comunidade do Arruda

Dia 02= 08h e 19h30 Missa na Matriz;

10h – Missa em Nazaré

– Paróquia de Nossa Senhora do Carmo (Puxinanã-PB)

07h30 – Comunidade de São José (Pai Domingos);

09h – Igreja Matriz;

16h30 – Cemitério Municipal

Forania Cariri I:

– Paróquia do Bom Jesus dos Martírios (Boa Vista-PB)

08h Missa na Igreja Matriz;

17h Missa no Cemitério

– Paróquia de São Sebastião (Gurjão-PB)

17h30 na Matriz

– Paróquia e Santuário de Nossa Senhora dos Milagres (São João do Cariri-PB)

07h missa no cemitério de São João do cariri;

17h missa na igreja de nossa senhora das graças em malhada da Roça;

19h missa no santuário de nossa senhora dos milagres São João do cariri.

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Serra Branca-PB)

às 07h e às 19h na Igreja Matriz.

– Paróquia de São Pedro (Caraúbas-PB e Congo):

06h – Praça da Saudade em Caraúbas;

08h – no Cemitério Municipal do Congo;

10h – Capela de N. Sra. do Desterro em Barreiras;

17h – Igreja de Santa Ana no Congo;

19h30 – Igreja Matriz de São Pedro em Caraúbas.

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores (São José dos Cordeiros-PB)

08h – Igreja de São José;

19h – Igreja Matriz

– Paróquia de São José (Parari-PB)

10h- Igreja Matriz

– Área Pastoral do Sagrado Coração de Jesus e Santo André (Santo André-PB)

07h – Igreja de Santo André

Forania Cariri II:

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Sumé-PB)

06h – Missa no Cemitério;

08h – Distrito do Pio X e Distrito do Sucuru;

17h – Igreja de Santa Luzia;

17h – Matriz

19h30 Capela de São José (Várzea)

– Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Prata/ Amparo/ Ouro Velho)

6h – Prata;

17h – Amparo;

19h30 – Ouro Velho.

– Paróquia de São José (Camalaú-PB)

07h30 – Missa na Igreja Matriz (Camalaú);

09h – Missa na Capela de São João Batista – São João do Tigre;

10h30 – Missa em Santa Maria;

16h – Missa em Cacimbinha;

19h – Missa no Pindurão

– Paróquia de Nossa das Dores (Monteiro-PB)

07h e 19h30 – Igreja Matriz;

16h30– Pitombeira;

16h30 – Cemitério

– Paróquia de São Sebastião (São Sebastião do Umbuzeiro-PB / Zabelê)

08h- Santa Missa, na Igreja Matriz (São Sebastião do Umbuzeiro-PB);

10h- Santa Missa, na Igreja de São José, na Comunidade Nossa Senhora das Dores (Zabelê-PB)

Forania Curimataú

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e Santa Rosa de Lima (Barra de Santa Rosa-PB)

Dia 01= 19h30 Missa Igreja Matriz.

Dia 02=

08h Celebração da Palavra Igreja Matriz;

10h Missa na comunidade da Telha

19h30 Missa Igreja Matriz

Damião-PB

Dia 01=

17h – Missa na Igreja de Damião;

Dia 02=

06h Missa cemitério do Jardim;

08h Missa Cemitério (velho);

17h Missa Cemitério (novo).

– Paróquia de Nossa Senhora do Desterro (Baraúna-PB e Sossêgo-PB)

06h e 18h30 – Cemitério local

8h – Sossego-PB

– Paróquia de Nossa Senhora das Mercês (Cuité-PB)

09h e 19h30 Igreja Matriz;

16h30 Distrito do Melo

– Paróquia de São Severino Bispo (Nova Floresta-PB)

8h e 19h30 na matriz;

10h no distrito de Santa Luzia;

16h – Nossa Senhora da Guia, Brandões.

– Paróquia de São Sebastião (Picuí-PB)

08h – Benção no Cemitério do Bairro São José;

08h30min – Benção no Cemitério do Bairro Monte Santo

19h30 – Missa na Matriz de São Sebastião.

Frei Martinho-PB

16h – Missa em Frei Martinho

17h30 – Benção no Cemitério de Frei Martinho;

Forania Sericar:

– Paróquia de Santa Ana (Soledade-PB)

06h, 09h, 16h e 19h30 Missa no Cemitério de Soledade;

19h30 Distrito de Bonsucesso.

– Paróquia de São Sebastião (Olivedos-PB)

09h – Igreja Matriz de São Sebastião

17h30 – Cemitério local

– Paróquia de São José (Juazeirinho-PB)

06h e 17h30 Missa no Cemitério de Juazeirinho (Capela);

10h Na Matriz

Distrito de Ipueiras

06h30 Ipueiras (Cemitério)

Tenório-PB

09h Ginásio ao lado do Cemitério de Tenório

– Paróquia de São Severino Bispo e São Vicente Ferrer (Cubati-PB)

07h Matriz;

10h São Vicente;

16h Seridó

– Paróquia de Nossa Senhora da Luz (Pedra Lavrada-PB)

09h e 19h30 Pedra Lavrada;

17h Nova Palmeira