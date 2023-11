A gerente de trânsito e transportes de Campina Grande, Aracy Brasil, explicou nesta quarta-feira (1º), que os ônibus do transporte público municipal vão operar com frota especial para atender a população que deve ir aos cemitérios no feriado do Dia de Finados.

Aracy disse à reportagem da Rádio Caturité que a população vai poder contar com aumento da frota em 30% até as 14 horas.

– Teremos um reforço na frota para que as pessoas possam se dirigir de forma tranquila até os cemitérios. Os ônibus vão circular a partir das 5h da manhã, até as 20h, mas o reforço vai até as 14 horas com aumento de ônibus nas linhas 110, 111, 020, 022, 245, 263, 303, 333, 004, 044, 444, 555, 660, 090 A, 092, 902, 910, 922, 955, 903 A e 903B – confirmou.

Os agentes de trânsito da STTP também estarão realizando interdições e orientando os motoristas nas proximidades dos cemitérios.