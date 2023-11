Em pronunciamento na tribuna durante sessão ordinária nesta terça-feira (31), na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos) reiterou o apelo ao governador pelo pagamento dos 20% correspondentes à incorporação da bolsa-desempenho dos professores estaduais inativos. O valor deveria ter sido implantado em junho deste ano, conforme prometido pelo governo, compondo o percentual previsto para ser cumprido até 2026.

“Está repetitivo, mas não podemos calar, ficar omissos diante de uma injustiça contra os que dedicaram uma vida de trabalho ao magistério. São cinco meses de atraso: junho, julho, agosto, setembro; chegou o último dia de outubro e o governador não pagou, não cumpriu sua palavra”, denunciou o parlamentar.

Bosco Carneiro afirmou que sua fala representa mais de 14 mil professores aposentados e pensionistas do estado, prejudicados com a falta de pagamento, e também lembrou que a lei proposta pelo Executivo obrigou a categoria à adesão de um acordo “injusto”, com a renúncia de 70% do retroativo e mais o pagamento de honorários sobre valores ainda não recebidos.

“Cobrar isso novamente constrange, mas temos que exigir do governo o respeito aos professores da Paraíba. Que efetue o pagamento de forma imediata, inclusive com o retroativo, pois é um direito deles. Homem público, gestor, quando se compromete publicamente, deve honrar sua palavra”, declarou.