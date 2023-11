Crea-PB em Campina Grande: sede pode ganhar hub de inovação

O presidente licenciado e candidato à reeleição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB), engenheiro civil Hugo Paiva, confirmou que o prédio sede do Crea-PB em Campina Grande, oferecerá um hub de inovação inspirado em modelos ativos em prédios do Conselho na cidade de São Paulo (SP).

A ideia foi ideia implementada pelo companheiro de chapa de Hugo Paiva e candidato a presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Vinicius Marchese,

“Com parcerias estratégicas, incluindo o Confea e a Mútua, estamos prontos para criar um ambiente que beneficie os profissionais, estudantes e a sociedade“, enfatizou Hugo Paiva.

Hubs são ambientes físicos e on-line de conexão e desenvolvimento de soluções inovadoras e inúmeras outras vantagens que, de acordo com informações de especialistas, proporcionam diversos benefícios para seus usuários através da disseminação do conhecimento, empreendedorismo e tecnologias, seja através de cursos, workshops e palestras.

Eleições

Hugo Paiva, que disputa a reeleição no comando do Crea-PB, tem como companheiros de chapa os candidatos a diretor geral da Mútua, Ledson Leitão; e, a diretor administrativo do Mútua, Felipe Gadelha, bem como, o candidato à Presidência do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Vinícius Marchese.

As Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua acontecerão no dia 17 de novembro de 2023 no período de 8h às 19h, no horário de Brasília-DF. Todo profissional registrado e em dia com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea até 30 (trinta) dias antes da data da eleição é considerado eleitor e votará na circunscrição do Crea onde quitou sua última anuidade, independente do seu registro originário ou locais onde possuir visto.

Os votos poderão ser registrados através do site votaconfea.com.br