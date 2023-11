Bispo Diocesano de CG deixa mensagem para as donas de casa

O Bispo Diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, homenageou através da Rádio Caturité FM, as donas de casa neste dia 31, data em que é celebrado o dia das donas de casa.

Em nome da Diocese de Campina Grande, ele afirmou que, com amor e dedicação, as donas de casa desempenham um papel fundamental em nossos lares e comunidades.

Dom Dulcênio também falou do exemplo de Marta, amiga de Jesus, que foi uma dona de casa cuidadosa.

– Eu gostaria de falar que as donas de casa lembram Marta, que foi uma grande amiga de Jesus, que com carinho e amor preparava o jantar para Jesus, preparando o melhor para ele. As donas de casa fazem isso, fazem o melhor, comida boa, casa limpa, por isso hoje desejo que Deus abençoe todas as donas de casa – pontuou.