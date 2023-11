Veneziano sobre destinação de emendas: “parceria com ações da gestão Bruno”

“Na área de assistência social nós direcionamos R$ 2 milhões, desse valor R$ 500 mil estarão sendo disponibilizados para entidades que prestam serviços de altíssima relevância”, confirmou o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

Veneziano pontuou, em entrevista coletiva de imprensa, que a destinação das emendas para as entidades filantrópicas integram, inclusive, a parceria com a gestão Bruno Cunha Lima (PSD) em Campina Grande.

Na ocasião, Veneziano comentou ainda sobre as obras na BR-230: “Até o ano de 2026 estará sendo entregue a Campina Grande e a todos os paraibanos”.

Confira o pronunciamento do político na íntegra em vídeo:

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui