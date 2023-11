Veja o que foi destaque nesta segunda-feira no Paraibaonline

Saiba os destaques nesta segunda-feira no noticiário do Paraibaonline.

Central de Transplantes da Paraíba registra oitava doação de coração em 2023

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/10/30/central-de-transplantes-da-paraiba-registra-oitava-doacao-de-coracao-em-2023/

Conferência do PCdoB confirma nome para disputar a prefeitura de CG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/conferencia-do-pcdob-confirma-nome-para-disputar-a-prefeitura-de-cg/

Bombeiros buscam adolescente que desapareceu após se afogar em praia na PB

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/10/30/bombeiros-buscam-por-adolescente-que-desapareceu-apos-se-afogar-em-praia-na-pb/

Efraim sobre possível filiação de Bruno ao UB: “está bem consolidada”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/efraim-sobre-possivel-filiacao-de-bruno-ao-ub-esta-bem-consolidada/

PCdoB de Campina renova direção e confirma pré-candidatura a prefeito

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/glauce-jacome-e-reconduzida-a-presidencia-do-pcdob-e-confirma-precandidatura-de-inacio-falcao/

Bruno Cunha Lima afirma não enxergar respeito e segurança no PSD na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/bruno-cunha-lima-afirma-nao-enxergar-respeito-e-seguranca-no-psd-na-paraiba/

Áreas próximas ao Parque do Povo são desapropriadas pela PMCG

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/10/30/areas-proximas-ao-parque-do-povo-sao-desapropriadas-pela-pmcg/

Projeção de ganhos na economia com a reforma tributária

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/10/30/projecao-de-ganhos-na-economia-com-a-reforma-tributaria/

Reforma no Ensino Médio já tramita no Congresso Nacional

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/10/30/reforma-no-ensino-medio-ja-tramita-no-congresso-nacional/

Prefeito campinense e deputado ´lavaram a roupa suja´

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/prefeito-campinense-e-deputado-lavaram-a-roupa-suja/

Ronaldo Filho comenta sobre possível retorno de Cássio para a política

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/ronaldo-filho-comenta-sobre-possivel-retorno-de-cassio-para-a-politica/

Vídeo: Efraim declara apoio a Bruno e deixa João Pessoa em aberto

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/video-efraim-declara-apoio-a-bruno-e-deixa-joao-pessoa-em-aberto/

TRE já tem maioria para cassar quatro vereadores de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/tre-ja-tem-maioria-para-cassar-quatro-vereadores-de-campina-grande/

‘Consultório JM’: saiba o que é transtorno dissociativo de identidade

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/consultorio-jm-saiba-o-que-e-transtorno-dissociativo-de-identidade/

João Azevêdo anuncia destinação de helicóptero para reforço na segurança de CG

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/10/30/joao-azevedo-anuncia-destinacao-de-helicoptero-para-reforco-na-seguranca-de-cg/

Juros: economistas sobem previsão dos juros para o ano que vem

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/10/30/juros-economistas-sobem-previsao-dos-juros-o-ano-que-vem/

O que os brasileiros esperam contar ao se aposentar? Veja as respostas

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/10/30/o-que-os-brasileiros-esperam-contar-ao-se-aposentar-veja-as-respostas/

Saiba quem serão os convidados de Roberto Carlos no especial da Globo de 2023

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/10/30/saiba-quem-serao-os-convidados-de-roberto-carlos-no-especial-da-globo-de-2023/

Paraíba prorroga campanha de vacinação contra a Raiva Animal

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/10/30/paraiba-prorroga-campanha-de-vacinacao-contra-a-raiva-animal/

Pagamento do IPVA de placa final zero com desconto de 10% termina amanhã

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/10/30/pagamento-do-ipva-de-placa-final-zero-com-desconto-de-10-termina-amanha/

Morre irmã Terezinha, do Colégio Lourdinas em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/10/30/morre-irma-terezinha-do-colegio-lourdinas-em-campina-grande/

Fim de semana: Trauma de Campina Grande atende mais de 500 pessoas

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/10/30/fim-de-semana-trauma-de-campina-grande-atende-mais-de-500-pessoas/

Efraim Filho opina sobre julgamento do TRE, que pode cassar vereadores do União Brasil

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/efraim-filho-opina-sobre-julgamento-do-tre-que-pode-cassar-vereadores-do-uniao-brasil/

Inácio Falcão comenta escolha do PCdoB pelo seu nome para disputar a PMCG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/inacio-falcao-comenta-escolha-do-pcdob-pelo-seu-nome-para-disputar-a-pmcg/

Mais de 10 pessoas são presas por tentativa de fraude no concurso da PMPB e Corpo de Bombeiro

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/10/30/mais-de-10-pessoas-sao-presas-por-tentativa-de-fraude-no-concurso-da-pmpb-e-corpo-de-bombeiros/

Novo presidente do PSDB: União de Bruno e Romero é necessária para CG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/novo-presidente-do-psdb-uniao-de-bruno-e-romero-e-necessaria-para-cg/

Deputado pede ao PL deliberação sobre a sua expulsão do partido

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/deputado-pede-ao-pl-deliberacao-sobre-a-sua-expulsao-do-partido/

Podcast Consultório Jurídico: saiba como agir diante de golpes

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/10/30/podcast-advogado-fala-sobre-como-agir-diante-de-golpes/

Governo e Azul Viagens realizam roteiro turístico na Paraíba em novembro

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/10/30/governo-e-azul-viagens-realizam-roteiro-turistico-na-paraiba-em-novembro/

Advogada alerta sobre o direito à prioridade da pessoa idosa

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/10/30/podcast-professora-explica-sobre-o-direito-da-pessoa-idosa/

Enem 2023: estudantes nota mil dão dicas para a redação

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/10/30/enem-2023-estudantes-nota-mil-dao-dicas-para-a-redacao/

Provas do Enem: Definido plano especial de trânsito e transporte em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/10/30/provas-do-enem-definido-plano-especial-de-transito-e-transporte-em-joao-pessoa/

Mulheres: proporção na população cresce, revela Censo do IBGE

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/10/30/mulheres-proporcao-na-populacao-cresce-revela-censo-do-ibge/

Vídeo: Em discurso, Tovar ressalta relação com Pedro Cunha Lima

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/video-em-discurso-tovar-ressalta-relacao-com-pedro-cunha-lima/

Aparte: adversários estarão frente a frente hoje em Maceió

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/10/30/aparte-adversarios-estarao-frente-a-frente-hoje-em-maceio/

