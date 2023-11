TCE-PB abre inscrições para cadastro reserva de estágios remunerados

O Tribunal de Contas do Estado fez publicar em seu Diário Eletrônico, edição de 01 de Novembro de 2023, o Edital nº 01/2023, que abre o Processo de Seleção Pública de Estagiários, em conformidade com a Lei nº 11.788/08 e a Resolução Administrativa RA – TC nº 01/16.

O certame será realizado pelo Centro Integrado Empresa Escola – CIEE e objetiva a formação de cadastro reserva para estágios nos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Comunicação Social (Jornalismo), Informática e Design Gráfico.

O programa de estágio remunerado será desenvolvido na modalidade presencial, em carga horária diária de quatro horas, sendo 20 horas semanais, com retribuição mensal a título de Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.320,00, mais auxílio transporte correspondente a R$ 105,00 mensais.

O estágio destina-se exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados com freqüência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas instituições de ensino conveniadas, devendo, na data de início do estágio, ter idade mínima de 16 anos completos, está em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso de maiores de 18 anos do sexo masculino.

As inscrições só poderão ser realizadas via internet, pelo site do CIEE, https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, no período de 01/11/2023, até às 12 horas do dia 21/11/2023, incluindo sábados, domingos e feriados, conforme descrito no item 3.2 do edital. Detalha que o candidato deverá entrar em “Filtre sua Pesquisa”, clicar em “Status do Processo” e selecionar “Inscrições Abertas”.

A prova objetiva do concurso terá duração de duas horas. Será realizada em 17/12/2023 e compreenderá de 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos, conforme o conteúdo programático estabelecido no edital. A publicação da classificação provisória, gabarito definitivo e resposta de recursos serão feitas em 24/01/2024.

Acesso ao Diário Eletrônico do TCE-PB (01/11/2023)