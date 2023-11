Semob-JP prepara esquema de trânsito e transporte para Dia de Finados

Para garantir maior fluidez e segurança no deslocamento de quem vai prestar homenagens aos familiares falecidos, nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai colocar em prática um esquema que pretende facilitar o acesso aos cinco principais cemitérios da Capital.

O plano de circulação será executado a partir das 6h no entorno dos Cemitérios Senhor da Boa Sentença, no Varadouro; São José, em Cruz das Armas; Cemitério do Cristo, no Cristo Redentor; Parque das Acácias, no José Américo e Cemitério Santa Catarina, no Bairro dos Estados.

Ao todo, 90 agentes de mobilidade urbana serão distribuídos nos três turnos, destacados para auxiliar na organização do tráfego e nos desvios e bloqueios, o que deve trazer mais segurança para pedestres e condutores.

Boa Sentença – Para evitar conflitos, não será permitido o fluxo de veículos em frente ao Cemitério Boa Sentença. O fluxo de veículos que vem de Bayeux e da Ilha do Bispo será direcionado para a Avenida Sanhauá, por trás do Terminal Rodoviário. O tráfego da Rua Índio Piragibe será desviado para a Rua São Miguel, sentido Maciel Pinheiro, com retorno dos veículos na Rua Cruz Cordeiro para ter acesso à Rua Francisco Londres, que será liberada para os veículos que vão em direção à Ilha do Bispo e Bayeux.

São José – Como nos anos anteriores, será realizado o bloqueio total da Avenida Cruz das Armas no trecho em frente ao cemitério, para permitir a circulação dos pedestres. O fluxo de veículos no sentido Centro-bairro será feito pelas ruas Santos Coelho e Porfírio Costa para o acesso à Avenida Cruz das Armas. Já no sentido bairro-Centro, o fluxo de veículos será mantido na via principal.

Cristo Redentor e Parque das Acácias – Para o cemitério do Cristo serão bloqueadas as ruas Heronides Vieira com Morise de Miranda Gusmão; Rua dos Milagres com Rua do Jarro e a Rua dos Milagres com a Rua Olívia Almeida Guerra. No Cemitério Parque das Acácias, os agentes de mobilidade vão realizar o monitoramento no entorno do local.

Santa Catarina – O fluxo de veículos será proibido em frente ao cemitério com bloqueio na Avenida Santa Catarina com a Avenida Espírito Santo. As linhas de transporte 504, 503 e 1001, que seguem pelas avenidas Espírito Santo e Santa Catarina serão desviadas pelas ruas Dep. Tertuliano de Brito, Pedro Ramos Coutinho e Elvira Malaguti, onde terão novamente acesso à Santa Catarina. A Linha 503 que vem pela Rua Tertuliano de Brito seguirá pelas ruas Pedro Ramos Coutinho e Elvira Malagute, retornando também à Santa Catarina.

Ônibus – Na quinta-feira (2), que é um feriado, as linhas vão circular com quadro de domingo, com 46 linhas à disposição da população. Ao todo, serão 127 veículos em operação realizando 924 viagens.

De acordo com o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, além dos coletivos que serão adicionadas nos cemitérios, as linhas 507, 510 e as circulares 1500 e 5100 vão ser reforçadas para atender funcionários dos shoppings centers, restaurantes, como também para quem for para as praias. “Em caso de aumento na demanda, a fiscalização solicitará carros extras às empresas para atender os usuários nas linhas que passam próximas aos principais cemitérios”, afirmou.

Ponto facultativo – Para o ponto facultativo, na sexta-feira (3), decretado para os servidores municipais e estaduais, a operação dos ônibus vai circular com quadro de dia útil, podendo ter alteração na operação de acordo com a demanda de passageiros.

Para conferir os detalhes da operação do transporte público, os usuários podem acessar o site: portal.semobjp.pb.gov.br ou ligar para a cabine do órgão no Terminal de Integração do Varadouro (TIV) no 3213-7156.