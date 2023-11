A secretária de Assistência Social de Campina Grande, Pâmela Vital do Rêgo, comemorou os R$ 800 mil em emendas destinadas pelos senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e Efraim Filho (UB). Em entrevista à imprensa, ela afirmou que o valor será destinado para nove entidades filantrópicas da cidade.

“Todas as entidades têm um certificado tanto cadastrado pela Semas, mas principalmente pelo conselho. O conselho é deliberativo e tem representantes do poder público e da sociedade civil”, completou.

Sobre sua estadia à frente da pasta, ela enfatizou que aprende todo dia.

– Assistencialismo é muito fácil, mas não tem como eu fazer só isso, por isso investimos muito no nosso setor de projetos. A gerente conhece muito de editais, se eu não puder ajudar, a gerente consegue apontar editais de fundações, do governo federal, isso sim é positivo, não estamos só fazendo a simples assistência do “faço hoje, não faço amanhã, você depende de mim” – completou.

