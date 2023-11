Prefeito apresenta a jornalistas avanço nas obras do Parque do Açude Novo

A obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz segue em ritmo acelerado. A primeira parte de execução é a construção do viaduto, que interliga o Parque do Povo ao Evaldo Cruz, ampliando a área para a realização do Maior São João do Mundo, que é a principal festa da cidade Rainha da Borborema.

O prefeito Bruno Cunha Lima, em conjunto com sua equipe, vereadores e auxiliares, apresentaram à imprensa, por meio de uma visita técnica na tarde desta segunda-feira (30), os passos e avanços da obra.

O processo de escavação para a construção do túnel, pelo lado do Parque Evaldo Cruz e do Parque do Povo, está adiantado. A próxima etapa será o início dos serviços da construção do pátio de eventos, construção da laje em concreto da cobertura da galeria interna do parque, construção das rampas de acesso, escavação do talude (terreno inclinado que serve como base de sustentação do solo) da rua Lino Gomes, concretagem da laje de fundo do obelisco, armação das estruturas pré-moldadas para a construção do túnel.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) começou a implantação das placas indicativas para o desvio de rotas, sendo elas as ruas João Moura, Antenor Navarro, Melo Leitão, Teixeira de Freitas, Assis Chateaubriand, no Polo Jurídico, vias alternativas para o desvio da Lino Gomes da Silva, rua que será totalmente interditada para a obra nesta quinta-feira (02/10), assim como para os moradores e comerciantes locais o contrafluxo da rua Santa Clara, nos moldes como foi implantado no São João deste ano.

As equipes de coordenação de trânsito e sinalização estão no local, orientando a população sobre a mudança. Já as linhas de transportes coletivos não sofreram alterações. Para mais informações, a STTP está disponível para esclarecimentos por meio do telefone (83) 3341-1517.

Parque Evaldo Cruz

O Parque do Açude Novo foi construído em 1830 para abastecer a população da cidade com água potável, devido à seca enfrentada naquela época. Nesse contexto, por quase 100 anos, Campina Grande era abastecida pelo Açude Velho e Açude Novo. Em 1927, a distribuição de água passou a vir das cidades vizinhas, Puxinanã e, posteriormente, Boqueirão.

O Parque foi inaugurado em 1976, recebendo o nome de Parque do Açude Novo. Com a morte de Evaldo Cruz, em 1985, recebeu o nome do ex-prefeito da cidade. Os símbolos que remontam ao projeto original e histórico do espaço, feitos pelo prefeito Evaldo Cruz, continuarão, como o anfiteatro, o espelho d’água e o obelisco.

A requalificação tem o prazo de 18 meses e transformará a vida de várias gerações, com um espaço amplo e inovador.

Orçada em R$ 30 milhões, a obra não apenas revitalizará a área do parque com novas estruturas, como quadras poliesportivas, ciclovia, pista de skate e de cooper, playground, espaço pet, quiosques, estacionamento, lojas e banheiros com acessibilidade. Ampliará também o Parque do Povo, espaço que realiza inúmeros eventos, incluindo o Maior São João do Mundo.