“A gente está concluindo a fase final dos projetos executivos do novo hospital materno-infantil, mas enquanto isso, a gente passou esse desafio para no mais tardar o fim do ano colocar pra funcionar parte daquela estrutura”, afirmou em entrevista coletiva, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD).

De acordo com o gestor, a intenção é que a estrutura, localizada no bairro Dinamérica, realize atendimentos maternos e pediátricos.

Ainda na entrevista, o chefe do Executivo campinense anunciou outras ações, além de reforçar que a reforma administrativa que iniciou recentemente deve ser finalizada até o final desta semana. “Estamos no caminho certo”, completou.

Confira na íntegra as afirmações do prefeito:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui