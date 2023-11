O governador João Azevêdo recebeu, nesta terça-feira (31), em João Pessoa, a visita de cortesia do governador em exercício do Piauí, Themístocles Filho, ocasião em que dialogou acerca de demandas conjuntas do Nordeste e apresentou diversas ações implantadas pela gestão estadual.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou o potencial do Nordeste na geração de energias renováveis e o trabalho do Consórcio Nordeste para atrair novos investimentos para a região.

“Nós sabemos da força do Nordeste nesse segmento. O hidrogênio verde será o combustível do futuro, o Brasil será o grande produtor dessa energia e a nossa região também será destaque”, disse.

João Azevêdo também destacou na reunião ações exitosas do governo na saúde e na infraestrutura.

“A Paraíba tem investido R$ 3 bilhões em infraestrutura, temos um programa de travessias urbanas que contemplam 210 municípios e estamos ligando regiões. Na saúde, zeramos a fila de cirurgias eletivas e implementamos o programa Coração Paraibano. Foi uma satisfação receber o governador Themístocles onde tivemos a oportunidade de conversar sobre o Nordeste, pautas comuns entre os nossos estados e compartilhar experiências”, acrescentou.

O governador do Piauí, Themístocles Filho, agradeceu a receptividade do governador João Azevêdo e a oportunidade de discutir temas de interresse regional.

“Foi uma honra ter essa conversa com o governador que nos mostrou os projetos do estado e as ações do Consórcio Nordeste”, disse.

Também acompanharam a reunião, o vice-governador Lucas Ribeiro; o deputado estadual Felipe Sampaio; e o superintendente do Hospital Universitário de Teresina, Paulo Márcio.