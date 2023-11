Dia de Finados: Cemitérios de Campina serão abertos a partir desta 4ª feira

A partir desta quarta-feira, 1º de novembro, véspera do Dia de Finados, as visitas aos oito cemitérios públicos de Campina Grande já estão autorizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande (Sesuma). A estimativa é de que 30 mil pessoas circulem por estes espaços até a quinta-feira, 02 de novembro.

Para oferecer boas condições de acesso, todas as medidas estão sendo tomadas pela equipe da Sesuma, desde a manutenção e limpeza dos túmulos, manutenção de toda parte hidráulica e elétrica (com novas luminárias), recuperação da malha viária, disponibilidade de água, banheiros químicos, reforço na segurança e o disciplinamento do comércio informal.

Nos últimos dias o secretário Geraldo Nobre Cavalcante (Sesuma), fez visitas aos cemitérios administrados pelo Município e constatou, pessoalmente, que estão em ótimas condições para receber as visitas.

Ele faz um apelo à população para evitar aglomerações no Dia de Finados. Por isso, informou que será liberada a visitação a partir desta quarta-feira, das 6h às 18h. E no dia de 02 será ampliado para até às 19h.

Sobre a expectativa de recorde de visitantes, para este ano, Geraldo Nobre explicou que nos anos de 2020 e 2021 praticamente não aconteceram idas aos cemitérios por conta da pandemia. E no ano passado, mesmo com a doença controlada, foi exigido o uso de máscaras e a higienização das mãos. Mesmo assim, o número de visitantes foi superior a 20 mil.

“Mas neste ano, como não haverá restrições e o uso de máscara, por exemplo, será facultativo, certamente em torno de 30 mil pessoas irão reverenciar seus entes queridos”, declarou o titular da Sesuma.

Localizados nos bairros do Monte Santo (o mais tradicional), Cruzeiro, Bodocongó, José Pinheiro, Vila Cabral de Santa Terezinha e nos distritos de Catolé de Boa Vista, Galante e São José da Mata, os “campos santos” já estão prontos para receber estes visitantes.

Sobre a inspeção aos cemitérios, o secretário explicou que é importante, para acompanhar os serviços que estão sendo realizados para que no Dia de Finados. “O município pode oferecer uma estrutura adequada e segura, para dar conforto às pessoas que aproveitam este dia para visitar seus entes queridos”, disse Geraldo Nobre.

Os serviços de manutenção, limpeza e pintura foram iniciados há 90 dias. Toda a parte de iluminação foi revisada, ocorrendo a com troca de lâmpadas; abastecimento de água regularizado através de carros-pipas nos locais onde não existe rede de saneamento; poda de árvores; ampliação de ossários; pinturas dos meio-fio; capinação; reforço na segurança e área demarcada para o comércio ambulante. Também serão colocadas lixeiras e tambores para que as pessoas depositem o lixo, evitando sobrecarregar a equipe de limpeza.

A Sesuma também vai disponibilizar banheiros químicos em todos os cemitérios, para atender a demanda. E foi realizada a recuperação da malha viária, para que não haja transtornos para o acesso da população, que se desloca para os cemitérios em seus veículos.

O acesso de veículos dentro dos cemitérios não é permitido e a STTP estará auxiliando no trabalho de disciplinamento de trânsito. E as Polícias Civil e Militar vão auxiliar na parte de segurança, principalmente na parte externa.

“Já enviamos ofício e, com certeza, seremos atendidos, como ocorreu nos anos anteriores. Outra equipe da Sesuma também auxiliará os comerciantes ambulantes, para que não haja tumulto nem interrupção dos acessos e calçadas”, disse o secretário.

Programação Religiosa

Todos os cemitérios abrirão às 6h e fecharão às 19h, no dia 02 de novembro. Nos locais haverá a programação religiosa: missas e cultos.

Veja a programação:

Nossa Senhora do Carmo, no Monte Santo, missas 7h, 10h e 17h;

Nossa Senhora Aparecida, Bodocongó, missa às 8h;

Cemitério São Judas Tadeu, Cruzeiro, missas 6h e 18h;

Cemitério São José, José Pinheiro, missa de 8h; 10h culto evangélico;

Cemitério Santíssimo, Vila Cabral de Santa Terezinha, programação religiosa a partir das 8h e 10h;

Os cemitérios dos Distritos de São José da Mata; São Benedito, Galante e Catolé de Boa Vista: abertura de 6h às 18h.